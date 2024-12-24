Шольц назвал нынешние времена «чертовски суровыми»

Канцлер Германии Шольц в рождественском обращении назвал времена «чертовски суровыми»

Tекст: Мария Иванова

Шольц в своем рождественском поздравлении назвал нынешние времена «чертовски суровыми», передает РИА «Новости».

Он отметил: «Рождество – это время, которое трогает наши сердца, когда мы разделяем радость и горе. Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы – сильное сообщество с общим будущим».

Шольц пожелал всем глубокомысленного праздника, выражая надежду на единство и понимание.

В своем обращении канцлер также выразил благодарность тем, кто продолжает работать на благо общества в канун Рождества, особо отметив врачей и полицейских, которые, несмотря на праздничные дни, остаются на своих постах.

Этот рождественский период в Германии омрачен трагическими событиями в Магдебурге. В пятницу вечером на одной из рождественских ярмарок произошло нападение, когда выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу людей. В результате инцидента погибли пять человек, более 200 получили ранения. Это событие вызвало широкий резонанс в обществе и усилило ощущение нестабильности и опасности.

Ранее отмечалось, что власти Германии столкнулись с критикой после атаки в Магдебурге.

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о поддержке Киева в своей рождественской речи.

Президент Владимир Путин планирует поздравить с Новым годом и Рождеством народы ряда недружественных стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.