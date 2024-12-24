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Шольц назвал нынешние времена «чертовски суровыми»
Канцлер Германии Шольц в рождественском обращении назвал времена «чертовски суровыми»
Канцлер Германии Олаф Шольц в рождественском поздравлении признал текущие времена «чертовски суровыми» на фоне трагических событий в Магдебурге, где теракт унес жизни пяти человек.
Шольц в своем рождественском поздравлении назвал нынешние времена «чертовски суровыми», передает РИА «Новости».
Он отметил: «Рождество – это время, которое трогает наши сердца, когда мы разделяем радость и горе. Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы – сильное сообщество с общим будущим».
Шольц пожелал всем глубокомысленного праздника, выражая надежду на единство и понимание.
В своем обращении канцлер также выразил благодарность тем, кто продолжает работать на благо общества в канун Рождества, особо отметив врачей и полицейских, которые, несмотря на праздничные дни, остаются на своих постах.
Этот рождественский период в Германии омрачен трагическими событиями в Магдебурге. В пятницу вечером на одной из рождественских ярмарок произошло нападение, когда выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу людей. В результате инцидента погибли пять человек, более 200 получили ранения. Это событие вызвало широкий резонанс в обществе и усилило ощущение нестабильности и опасности.
Ранее отмечалось, что власти Германии столкнулись с критикой после атаки в Магдебурге.
Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о поддержке Киева в своей рождественской речи.
Президент Владимир Путин планирует поздравить с Новым годом и Рождеством народы ряда недружественных стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.