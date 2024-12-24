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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    24 декабря 2024, 13:19 • Новости дня

    Шольц назвал нынешние времена «чертовски суровыми»

    Канцлер Германии Шольц в рождественском обращении назвал времена «чертовски суровыми»

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в рождественском поздравлении признал текущие времена «чертовски суровыми» на фоне трагических событий в Магдебурге, где теракт унес жизни пяти человек.

    Шольц в своем рождественском поздравлении назвал нынешние времена «чертовски суровыми», передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Рождество – это время, которое трогает наши сердца, когда мы разделяем радость и горе. Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы – сильное сообщество с общим будущим».

    Шольц пожелал всем глубокомысленного праздника, выражая надежду на единство и понимание.

    В своем обращении канцлер также выразил благодарность тем, кто продолжает работать на благо общества в канун Рождества, особо отметив врачей и полицейских, которые, несмотря на праздничные дни, остаются на своих постах.

    Этот рождественский период в Германии омрачен трагическими событиями в Магдебурге. В пятницу вечером на одной из рождественских ярмарок произошло нападение, когда выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу людей. В результате инцидента погибли пять человек, более 200 получили ранения. Это событие вызвало широкий резонанс в обществе и усилило ощущение нестабильности и опасности.

    Ранее отмечалось, что власти Германии столкнулись с критикой после атаки в Магдебурге.

    Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о поддержке Киева в своей рождественской речи.

    Президент Владимир Путин планирует поздравить с Новым годом и Рождеством народы ряда недружественных стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    22 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

    В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию

    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.

    В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.

    Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    22 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

    Вайдель обошла Мерца и Шольца в опросе популярности кандидатов на пост канцлера Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, пишет РИА «Новости». По данным опроса института INSA, проведенного для газеты Bild, она получила 24% голосов опрошенных немцев. На втором месте оказался Фридрих Мерц от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 20%.

    Действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» заняли третье и четвертое места соответственно, получив 15% и 14% голосов. Отмечается, что на прошлой неделе Вайдель и Мерц имели равную поддержку в 21%.

    Опрос проводился 18 и 19 декабря среди 1005 немцев, однако конкретная погрешность результатов не указана. Популярность Вайдель подчеркивает изменения в политических предпочтениях страны накануне выборов, запланированных на будущий год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 21:24 • Новости дня
    Германия остановила проекты в Грузии

    Германия остановила проекты в Грузии на 237 млн евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия остановила финансирование проектов в Грузии на сумму 237 млн евро из-за отказа страны от евроинтеграции и подавления протестов.

    Посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что его страна приостановила проекты в Грузии общей стоимостью 237 млн евро, передает ТАСС.

    По его словам, это решение связано с изменением политического курса Грузии, направленного на сворачивание евроинтеграции и подавление протестов.

    По словам посла, прекращено финансирование проектов, связанных с развитием зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры в Батуми. Он уточнил, что министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии под руководством Свеньи Шульце приняло такое решение в ответ на действия Грузии.

    Ранее Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал ЕС к взаимному уважению. Он подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии.

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    21 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    Шольца освистали во время визита на место теракта в Магдебурге

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, когда он посетил место теракта, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пятеро и ранены более 200 человек.

    Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с выражением осуждения во время своего визита в Магдебург, где накануне произошел теракт.

    Как сообщает РИА «Новости», в соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди освистывают и освещают криками канцлера, идущего к месту трагедии. Это событие вызвало волну обсуждений и критики в адрес правительства.

    В пятницу вечером в Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек и более 200 получили ранения.

    Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил масштабы трагедии и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. Это происшествие шокировало как Германию, так и мировую общественность.

    Полиция предполагает, что атаку совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и имел вид на жительство в Германии. Журнал Spiegel добавил, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали немецкие органы безопасности о потенциальной угрозе, исходящей от этого человека, но предупреждения остались без должного внимания.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» в связи с терактом в немецком Магдебурге.

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    23 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5

    Германия и Дания поставили Украине 15 танков Leopard 1A5 и запасные части

    Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия и Дания предоставили Украине 15 танков Leopard 1A5 с запасными частями в рамках совместного проекта, а также другие вооружения, включая 30 бронетранспортеров и две зенитные самоходные установки Gepard.

    Как сообщает ТАСС, правительство Германии обновило список вооружений, переданных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Помимо танков, Украине были поставлены и запасные части.

    Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1, которые поступили из запасов бундесвера и промышленности.

    Кроме танков, Германия передала Украине две зенитные самоходные установки Gepard и запасные части к ним, 65 тыс. боеприпасов для Gepard, а также две радиолокационные станции TRML-4D. Эти поставки являются частью продолжающейся поддержки украинских вооруженных сил со стороны Германии и ее союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит пакет военной помощи на 650 млн евро, который будет включать системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных.

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    23 декабря 2024, 18:07 • Новости дня
    ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
    ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия обновила перечень вооружений для Украины, добавив две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, а также ряд других военных комплектующих.

    В новый список вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Об этом стало известно из списка военной помощи украинским вооруженным силам, опубликованного на сайте правительства Германии, передает ТАСС.

    Кроме систем ПВО и пусковых установок, в новый пакет вооружений вошли ракета для IRIS-T SLM и управляемая ракета AIM-9L/I-1 Sidewinder. Также Германия передала Украине самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 с запасными частями и 52 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

    Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR. Таким образом, Германия продолжает оказывать значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал расходы Европы и США на Украину «кошмарной суммой».

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    23 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза

    ВЦИОМ: Более трети россиян попросили бы победу в СВО у Деда Мороза

    ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    37% россиян в письме Деду Морозу попросили бы победу России в специальной военной операции, более половины загадывают желания под бой курантов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Данные опроса ВЦИОМ показали, что более трети россиян предпочли бы попросить в письме Деду Морозу победу России в СВО. Это желание разделяют как мужчины (31%), так и женщины (42%). Кроме того, это пожелание охватывает россиян всех возрастных групп, от 25% до 40%, передает ТАСС.

    Помимо этого, 12% респондентов мечтали бы о здоровье для себя и своих близких или личных достижениях, будь то новый телефон, автомобиль или квартира. Еще 7% хотели бы стабильности и экономического роста для всей страны, а 6% пожелали бы этого только для себя. Лишь 2% респондентов пожелали бы благополучия и спокойствия.

    Исследование также показало, что традиции загадывания желаний под бой курантов следуют 59% россиян, однако только 47% верят в действенность этого ритуала. Интересно, что среди тех, кто сам загадывает желания, верят в их исполнение 68%, тогда как среди не практикующих это – всего 16%.

    Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что значимость, придаваемая ситуациям, влияет на их реальность по последствиям. Он подчеркнул, что большинство респондентов предпочли бы просить у Деда Мороза что-то реалистичное и исполнение которых они могут представить, среди них победа в СВО, здоровье и материальные ценности.

    Всероссийский телефонный опрос проводился 7 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», он снял записки с пожеланием детей и прочитал их.

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    22 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Писториус призвал Германию готовиться к угрозе из России

    Министр обороны Германии Писториус потребовал готовности к российской угрозе

    Tекст: Ольга Иванова

    Борис Писториус, немецкий министр обороны, подчеркнул необходимость подготовки Германии к возможной угрозе со стороны России, отметив важность уверенного противостояния, пишет немецкое издание Die Welt.

    Писториус сделал заявление о важности подготовки страны к возможной угрозе со стороны России, сообщает РИА «Новости». В своей речи он подчеркнул необходимость уверенно противостоять этой угрозе. Писториус отметил, что игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию.

    Министр отметил, что Германия должна принимать всерьез подобные вызовы, поскольку их игнорирование может привести к увеличению угрозы. Писториус выразил уверенность, что подготовка к противодействию является важной частью национальной безопасности. Это заявление подчеркивает необходимость усиления оборонных мер и стратегического планирования в условиях текущих геополитических вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин обратил внимание на важность недопущения запугивания людей угрозой третьей мировой войны, ранее СМИ передавали аналогичные заявления, что такая риторика может быть вредной для общества, также он подчеркнул необходимость сдержанности в международных делах, особенно в условиях глобальной нестабильности.

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    21 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

    Саудовская Аравия заявила, что трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

    Tекст: Евгения Караваева

    Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., который совершил наезд на рождественском рынке в Магдебурге, но его угрозы недооценили.

    Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии о возможной угрозе, которая может исходить от Талеба А., передает ТАСС.

    Напомним, он совершил наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, использовав свой автомобиль в качестве оружия. Официальные представители Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали инцидент терактом, в результате которого погибли не менее пяти человек и более 200 пострадали.

    По данным журнала Der Spiegel, в декабре 2023 года в немецкие правоохранительные органы поступила жалоба на Талеба А. из-за его высказываний в соцсетях. В них он утверждал, что Германия «заплатит высокую цену» за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Тем не менее, после анализа его сообщений, сотрудники ведомства по уголовным делам Саксонии-Анхальт не выявили угрозы и не предприняли никаких мер.

    Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, с 2006 года проживает в Германии, где получил статус беженца и работал врачом. Согласно Der Spiegel, он является заметной фигурой в саудовской общине ФРГ и проявляет симпатии к правой партии «Альтернатива для Германии». В своих социальных сетях Талеб А. не раз высказывал намерения совершать насильственные действия, что оставалось без внимания со стороны правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек, а также сообщалось, что посол России выразил соболезнования после этого трагического события.

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    23 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

    Washington Post: Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

    Маск назвал партию АдГ спасением для Германии
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию».

    Маск выразил поддержку АдГ, пишет Washington Post. Издание отмечает, что партия классифицирована немецкой разведкой как подозреваемая в экстремизме организация.

    Тем не менее в своем посте на платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск написал: «Только АдГ может спасти Германию».

    Маск часто делится своими мнениями о политике и бизнесе в соцсетях, но его высказывания стали особенно влиятельны после сближения с избранным президентом Дональдом Трампом. Он активно сотрудничает с Трампом, участвуя в телефонных переговорах с иностранными лидерами и оказывая поддержку его политическим инициативам, что делает его посты в X важным индикатором его политической позиции.

    Поддержка АдГ со стороны Маска происходит на фоне приближающихся выборов в Германии в феврале, после того как канцлер Олаф Шольц потерял доверие в результате голосования.

    АдГ лидирует в возрождении крайне правых в Германии, отмечает газета. Маск же демонстрирует все более правый уклон в своих политических взглядах. Бизнесмен также поддерживает других видных правых лидеров по всему миру, включая президента Аргентины Хавьера Милея и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиса Вайдель из партии «Альтернатива для Германии» стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» и Алиса Вайдель предложили провести референдум о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, указав на разрушительное влияние политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

    А Тино Крупалла, сопредседатель партии, заявил, что НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе.

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    23 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Россиянам назвали безопасные алкогольные напитки для новогодней ночи

    Врач-гастроэнтеролог рекомендовала вино или крепкие несладкие напитки для праздников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова рекомендовала в новогоднюю ночь выбирать вино или крепкие несладкие алкогольные напитки, так как они более безопасны для организма.

    Майорова отметила, что вино, особенно красное, содержит антиоксиданты, что делает его более безопасным для организма. Она подчеркнула важность выбора качественных дистиллятов, которые не содержат искусственных добавок.

    «Лучше выбирать напитки с минимальным количеством стабилизаторов и ароматизаторов. Натуральные ингредиенты более безопасны», – сказала врач, передает Газета.Ru.

    Кроме того, специалист отметила, что алкогольные напитки должны иметь сертификаты качества. Важно отдавать предпочтение проверенным брендам, которые уделяют внимание своей репутации и контролируют качество продукции. Также следует обращать внимание на срок годности и герметичность упаковки.

    Врач напомнила, что полностью безопасного алкоголя не существует, поэтому следует пить в разумных пределах. «Токсичное количество алкоголя для мужчин составляет 40-80 г этанола в сутки, для женщин – 20 г», – добавила она. «Стандартная порция алкоголя, которая равна 10 г чистого спирта: 25 граммам 40% напитка (водки), 100 граммам 9-11% сухого вина или 200 граммам 3-5% пива. Но четко определенной дозы, при которой организму обязательно будет нанесен ущерб, нет», – заключила врач.

    Ранее социолог Евгений Копатько объяснил готовность россиян потратиться на Новый год.

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    21 декабря 2024, 21:21 • Новости дня
    Песков: Путин поздравит народы недружественных стран с Новым годом

    Песков: Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран, но поздравит их народы

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин планирует поздравить с Новым годом и Рождеством народы ряда недружественных стран, избегая при этом отправки поздравлений их лидерам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Владимир Путин, как и в предыдущие годы, отправит праздничные поздравления иностранным лидерам с Новым годом и Рождеством, сообщает ТАСС. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поздравления не будут направлены в адрес руководителей недружественных стран.

    Песков уточнил, что, несмотря на отсутствие поздравлений для лидеров этих стран, народы отдельных недружественных стран все же получат новогодние и рождественские пожелания от российского президента. Пресс-секретарь отметил, что такая практика отправки поздравлений является традиционной для новогодних посланий Владимира Путина.

    Подобная политика в отношении поздравлений в сложившейся международной обстановке демонстрирует стремление Кремля поддерживать общение с народами, не обращая внимания на политические разногласия с их руководством. Несмотря на сложившуюся напряженность в международных отношениях, Путин выражает уважение народам этих стран, продолжая традицию отправки новогодних посланий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп  не отправлял приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящую в январе инаугурацию.

    Меужде тем на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовались журналисты из недружественных стран.

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    23 декабря 2024, 09:23 • Новости дня
    Минтруд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

    Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе января 2025 года после праздников

    Tекст: Мария Иванова

    Первая рабочая неделя в январе 2025 года будет состоять всего из двух дней из-за новогодних праздников, как сообщили в Минтруде.

    Министерство труда сообщило в своем Telegram-канале, что после новогодних праздников первая рабочая неделя в январе 2025 года будет состоять всего из двух дней. На работу россиянам предстоит выйти 9 января в четверг и в пятницу, 10 января.

    Предполагается, что сокращенная рабочая неделя позволит гражданам легче адаптироваться после продолжительных выходных.

    Ранее министр труда и социального развития Антон Котяков сообщил, что 28 декабря рабочий день не будет сокращен, несмотря на предстоящие три выходных, отметив, что «работать-то все-таки надо».

    Также Котяков заявил, что придание 31 декабря официального статуса выходного дня не является актуальным из-за возможности использовать переносы.

    Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал Михаил Мишустин, новогодние каникулы в следующем году продлятся 11 дней, с переносами праздничных дней на май и июнь.

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