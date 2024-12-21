Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
Песков: Путин поздравит народы недружественных стран с Новым годом
Песков: Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран, но поздравит их народы
Президент Владимир Путин планирует поздравить с Новым годом и Рождеством народы ряда недружественных стран, избегая при этом отправки поздравлений их лидерам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Путин, как и в предыдущие годы, отправит праздничные поздравления иностранным лидерам с Новым годом и Рождеством, сообщает ТАСС. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поздравления не будут направлены в адрес руководителей недружественных стран.
Песков уточнил, что, несмотря на отсутствие поздравлений для лидеров этих стран, народы отдельных недружественных стран все же получат новогодние и рождественские пожелания от российского президента. Пресс-секретарь отметил, что такая практика отправки поздравлений является традиционной для новогодних посланий Владимира Путина.
Подобная политика в отношении поздравлений в сложившейся международной обстановке демонстрирует стремление Кремля поддерживать общение с народами, не обращая внимания на политические разногласия с их руководством. Несмотря на сложившуюся напряженность в международных отношениях, Путин выражает уважение к народам этих стран, продолжая традицию отправки новогодних посланий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп не отправлял приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящую в январе инаугурацию.
Меужде тем на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовались журналисты из недружественных стран.