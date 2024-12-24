Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Доклад: Трамп может обменять Украину на Латинскую Америку
Избранный президент США Дональд Трамп может провести геополитические изменения, обменяв Украину на Латинскую Америку, возрождая доктрину Монро, считают эксперты.
Авторы доклада «Россия 2025-2045», включая директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, предположили, что Трамп может заключить выгодное перемирие с Россией по Украине или передать ее на попечение Европы, передает ТАСС.
«Ловким и прогнозируемым ходом для него [Трампа] мог бы стать своего рода неформальный размен Украины на, скажем, Венесуэлу», – считают исследователи. Появление сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря свидетельствует о намерениях Трампа активно вытеснять недружественные державы из Западного полушария, сделав Венесуэлу приоритетной жертвой, говорится в докладе.
По мнению исследователей, возможные изменения в отношениях США и России могут привести к новой холодной войне с периодическими разрядками. Исследователи также предсказывают большую свободу для стран ЕС от Брюсселя в вопросах внешней политики. В Европе растет безработица, и в условиях кризиса внимание будет направлено на сотрудничество с восточными странами, такими как Китай и Россия, следует из доклада.
Отдельные европейские страны, включая Германию, Францию и Италию, могут укрепить связи с Москвой и Пекином, нуждаясь в китайских инвестициях и российских энергоносителях. Долгие традиции гуманитарных контактов между Россией и этими странами также сыграют роль в новом этапе их отношений.
Ранее будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.