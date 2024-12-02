Российские атомщики ознакомили белорусских коллег с технологиями захоронения атомных отходов

Белорусским атомщикам из Госатомнадзора продемонстрировали ход строительства приповерхностного пункта финальной изоляции отходов 3-го и 4-го классов «Озерский» – это перспективное хранилище рассчитано на 225 тыс. кубометров твердых отходов. Его возводят в санитарно-защитной зоне производственного объединения «Маяк» – крупнейшего предприятия «Росатома» по переработке высокоактивных РАО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Пунктами финальной изоляции называются хранилища особо опасных отходов с высокой радиационной активностью. В таких резервуарах РАО самых разных классов и видов остаются на период распада (сотни лет).

По словам руководителя Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (входит в «Росатом») Сергея Дерябина, Россия накопила уникальный опыт в обращении с радиоактивными отходами самых разных видов. Сегодня инновационные решения уже позволяют перерабатывать и хранить радиационно активные отходы, снижая экологические риски.

Обращение с РАО – одно из наиболее важных направлений работы «Росатома», наравне с созданием атомных объектов. Инфраструктура захоронения опасных отходов в том числе служит цели по укреплению экологической безопасности государства.