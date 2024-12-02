Боевики распространяли ложь о перевороте и капитуляции армии в Сирии

Tекст: Мария Иванова

Террористические группы, атаковавшие северные регионы Сирии, предприняли попытки дестабилизировать обстановку в стране, распространяя ложные сообщения о якобы государственном перевороте и капитуляции сирийской армии, передает ТАСС. Эти фейковые новости распространялись через мессенджеры и были нацелены на создание паники и хаоса среди гражданского населения.

Источник в сирийских силовых структурах сообщил, что власти своевременно пресекли дезинформационную кампанию и удержали контроль над обстановкой. Боевикам не удалось достичь своих целей, и их попытки создать политическую нестабильность потерпели неудачу.

Текущая ситуация в стране остается под контролем правительства, и обстановка в Сирии сохраняется спокойной. Власти заверяют, что не допустят дестабилизации и продолжают предпринимать меры для обеспечения безопасности населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия и ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

Ранее сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы. Сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, так как это важный город, открывающий выход на Хомс и контроль над линией коммуникации между Дамаском и портом Латакия, рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов.