Путин ответил на вопросы о счастье и мечте

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что считает огромной честью то, что граждане доверили ему уже в который раз управление страной.

«Это огромная честь и ответственность, наверное можно было бы сказать, что все, я счастлив, но вы знаете, что это счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди не будут создавать нужное нам для страны количество семей, заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства реализовали свои планы. Вот тогда можно будет сказать, что я счастлив», – сказал Путин.

На вопрос о мечте президент сказал, что это личное.

«Есть, конечно, но это же личная вещь. Можно я оставлю ее при себе?» – спросил Путин.