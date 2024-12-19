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Путин: У России большой экспортный потенциал в сельском хозяйстве
Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей России, она развивается и радует.
Кроме того, он отметил, что Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, передает РИА «Новости».
Путин заметил, что у России стабильно большой ресурс для экспортных операций в сельском хозяйстве.
«Стабильно, на протяжении 10 лет у нас (урожай зерна) свыше ста миллионов тонн и стабильно большой ресурс для экспортных операций... Есть проблемы, связанные с молоком, с плодоовощной продукцией, но есть и программа развития. Все растет», – сказал он.
Президент подчеркнул, что у России большой экспортный потенциал в сельском хозяйстве. «Мы входим в число трех крупнейших экспортеров на продовольственный рынок, а по пшенице вообще занимаем первое место в мире», – сказал он. По словам Путина, Россия в этом году соберет урожай зерна в 130 млн тонн.
«В прошлом году был рекордный урожай – 148 миллионов (тонн зерна), сейчас будет 130, но это тоже очень большой урожай. Стабильно на протяжении 10 лет у нас свыше 100 млн тонн», – сказал Путин.
В Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».