Дмитрий Медведев напомнил британскому министру Лэмми о временности его должности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на критику британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что Лэмми должен помнить о временном характере своей должности. «Прежде чем писать пафосные слова, жалкий Дэвид Лэмми, не забывайте, что должность министра временная, и прочтите комментарии под этим нелепым постом», – заявил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что позиция газеты The Times, назвавшей убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова «законным актом», может допустить аналогичный подход Москвы в отношении чиновников НАТО и их пособников, включая журналистов The Times. В ответ на это заявление Дэвид Лэмми охарактеризовал слова Медведева как «бандитскую угрозу, которая отдает отчаянием».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о возможности рассматривать руководство The Times как законную цель России в ответ на публикацию, оправдывающую теракты против российских должностных лиц.