Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Медведев указал на возможность считать The Times законной целью
Медведев указал на возможность считать The Times законной целью из-за публикации о Кириллове
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности рассматривать руководство The Times как законную цель России в ответ на публикацию, оправдывающую теракты против российских должностных лиц.
В своем Telegram-канале он резко отреагировал на статью британского издания The Times, где отмечалось, что теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова якобы может считаться «законным актом обороны».
Медведев указал, что если следовать данной логике, то все должностные лица НАТО, участвующие в эскалации конфликта на Украине и поставляющие оружие, могут стать законными целями для России.
Он добавил, что к законным целям можно отнести и «пособников исполнителей военных преступлений», включая руководство The Times.
Политик подчеркнул, что в Лондоне «много чего случается», тем самым намекая на возможность ответных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова, поскольку Вашингтон «создал и поддерживает киевский режим».
Медведев подчеркнул необходимость поймать убийц начальника российских войск РХБЗ и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.