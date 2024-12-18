Медведев указал на возможность считать The Times законной целью из-за публикации о Кириллове

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он резко отреагировал на статью британского издания The Times, где отмечалось, что теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова якобы может считаться «законным актом обороны».

Медведев указал, что если следовать данной логике, то все должностные лица НАТО, участвующие в эскалации конфликта на Украине и поставляющие оружие, могут стать законными целями для России.

Он добавил, что к законным целям можно отнести и «пособников исполнителей военных преступлений», включая руководство The Times.

Политик подчеркнул, что в Лондоне «много чего случается», тем самым намекая на возможность ответных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова, поскольку Вашингтон «создал и поддерживает киевский режим».

Медведев подчеркнул необходимость поймать убийц начальника российских войск РХБЗ и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.