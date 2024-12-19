В Польше запретили «враждебное поглощение» медиагигантов союзниками Орбана

Власти Польши внесли TVN и Polsat в список стратегических компаний для защиты от поглощений

Tекст: Мария Иванова

Польское правительство решило ввести новые меры, требующие одобрения от властей на приобретение крупных медиакомпаний, таких как TVN, сообщает Politico.

Это решение связано с опасениями по поводу возможности «враждебных поглощений» со стороны инвесторов из Венгрии, России и Китая. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что хочет защитить TVN и другую крупную телекомпанию, Polsat, от поглощений, профинансированных капиталом из этих стран.

Правительство Польши внесло TVN и Polsat в список стратегически важных предприятий. Это делает потенциальное поглощение этих компаний возможным лишь с предварительного одобрения властей. Такое решение может сыграть важную роль в политической борьбе Туска против партии «Право и справедливость» (PiS), которая в прошлом имела конфликты с TVN и, вероятно, приветствовала бы поглощение, связанное с политическим союзником, венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, отмечает Politico.

Несмотря на то что TVN является прибыльной компанией, ее владелец Warner Bros. Discovery испытывает финансовые трудности. Во втором квартале 2024 года компания зафиксировала убытки почти в 10 млрд долларов. Это подталкивает ее к продаже TVN, а интерес к приобретению проявляют чешские и венгерские компании. Такая перспектива вызывает оптимизм у политиков из PiS, которые считают, что союз с Венгрией, возглавляемой партией «Фидес», может укрепить их позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией, а также продвигать санкции против России и расширение Евросоюза в 2025 году.