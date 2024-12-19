Финляндия задержала самолет в Россию из-за санкций

Финляндия задержала самолет из Литвы в Россию из-за нарушения санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финляндия задержала частный самолет, направлявшийся из Литвы в Россию, из-за опасений, связанных с возможным нарушением санкций, передает ТАСС. Самолет, зарегистрированный в Литве, направлялся в Псков через Латвию, однако был остановлен в Хельсинки во время дозаправки.

Финские власти выразили обеспокоенность по поводу непрямого маршрута воздушного судна и подозрительных обстоятельств, связанных с его владельцами. Один из пилотов является гражданином Литвы и, как стало известно, мог участвовать в продаже самолетов в обход установленных санкций, что и вызвало подозрения финских официальных лиц.

По данным портала, в отношении данного пилота ведется досудебное расследование, которое может подтвердить или опровергнуть его участие в противоправных действиях. В связи с этим самолет временно задержан, а финские власти продолжают изучать все обстоятельства данного инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Балтийского и Северного морей решили бороться с российским «теневым флотом», а послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, и администрация Хельсинки подала иск против владельцев Helsinki Hall из России.