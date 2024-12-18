Названа причина пожара в подмосковной Троице-Сергиевой лавре

Пожар в подмосковной Троице-Сергиевой лавре произошел из-за электропроводки

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что причиной пожара в Троице-Сергиевой лавре стала неисправная электропроводка. Возгорание произошло на одном из ярусов колокольни, который является служебным и нежилым, передает ТАСС.

«Жертв нет, по сути уже возгорание устранено», – сказали в пресс-службе. Инцидент произошел в течение последнего часа и пожар был оперативно ликвидирован. В пресс-службе добавили, что икона «Троица» Андрея Рублева, находящаяся в Троицком соборе, не пострадала, так как колокольня расположена на значительном расстоянии от собора.

В областном ГУ МЧС уточнили, что в лавре загорелась крыша второго яруса. Пожар на 10 кв. метрах локализовали 25 специалистов при помощи пяти единиц техники МЧС России.

Напомним, в среду в подмосковном Сергиевом Посаде произошло возгорание на колокольне Троице-Сергиевой лавры.