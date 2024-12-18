Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Названа причина пожара в подмосковной Троице-Сергиевой лавре
Пожар в подмосковной Троице-Сергиевой лавре произошел из-за электропроводки
В Троице-Сергиевой лавре возникло возгорание на колокольне из-за неисправной электропроводки, но пожар быстро ликвидировали, жертв нет, сообщили в пресс-службе лавры.
Отмечается, что причиной пожара в Троице-Сергиевой лавре стала неисправная электропроводка. Возгорание произошло на одном из ярусов колокольни, который является служебным и нежилым, передает ТАСС.
«Жертв нет, по сути уже возгорание устранено», – сказали в пресс-службе. Инцидент произошел в течение последнего часа и пожар был оперативно ликвидирован. В пресс-службе добавили, что икона «Троица» Андрея Рублева, находящаяся в Троицком соборе, не пострадала, так как колокольня расположена на значительном расстоянии от собора.
В областном ГУ МЧС уточнили, что в лавре загорелась крыша второго яруса. Пожар на 10 кв. метрах локализовали 25 специалистов при помощи пяти единиц техники МЧС России.
Напомним, в среду в подмосковном Сергиевом Посаде произошло возгорание на колокольне Троице-Сергиевой лавры.