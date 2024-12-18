Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Кобахидзе сообщил о давлении на Испанию, Италию и Румынию по грузинскому вопросу
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о давлении на Испанию, Италию и Румынию из-за их сопротивления введению антигрузинских санкций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Накануне глава правительства Грузии поблагодарил эти страны, а также Венгрию и Словакию, однако позже Испания, Италия и Румыния дезавуировали его заявление.
На пресс-конференции в среду глава грузинского правительства сообщил о «давлении» на них, в результате чего те «вынужденно отозвали свои позиции».
«Это их решение. У нас есть факты из надежных, заслуживающих доверие источников, что они (Испания, Италия и Румыния) поддержали Грузию (16 декабря в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза). Все равно благодарю эти страны за поддержку народа Грузии», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Ранее глава грузинского кабмина назвал «антигрузинским шагом» принятую в понедельник министрами иностранных дел ЕС рекомендацию к Совету глав государств и правительств начать процедуру введения визового режима для граждан Грузии, которые имеют служебные и дипломатические паспорта.