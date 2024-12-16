Грузия назвала правительства Эстонии и Литвы «недостойными»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Иностранное государство» при этом не уточнено.

«Широко известно, что Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС. Их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства», – сказано в заявлении.

«Именно это и является главной причиной того, что правительства этих стран вынуждены действовать против собственного достоинства. К сожалению, несмотря на 33-летнюю историю независимости власти Литвы и Эстонии не смогли до сих пор освободиться от советского менталитета», – заявило правительство Грузии.

«Власти Грузии имеют право и возможность на антигрузинские действия правительств Литвы и Эстонии ответить аналогичными мерами, но из уважения к народам этих стран не считают это целесообразным, – заявил грузинский кабмин. – Мы решили остаться в режиме односторонней дружбы с этими странами, чтобы с нашей стороны не создать опасность традициям дружбы народов Грузии, Эстонии и Литвы».

Ранее главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны.