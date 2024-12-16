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    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    72 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    16 декабря 2024, 10:21 • Новости дня

    Грузия назвала правительства Эстонии и Литвы «недостойными»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительства Эстонии и Литвы действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства, заявило в понедельник правительство Грузии, которое отказалось симметрично отвечать на санкции этих стран против своих официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Иностранное государство» при этом не уточнено.

    «Широко известно, что Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС. Их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства», – сказано в заявлении.

    «Именно это и является главной причиной того, что правительства этих стран вынуждены действовать против собственного достоинства. К сожалению, несмотря на 33-летнюю историю независимости власти Литвы и Эстонии не смогли до сих пор освободиться от советского менталитета», – заявило правительство Грузии.

    «Власти Грузии имеют право и возможность на антигрузинские действия правительств Литвы и Эстонии ответить аналогичными мерами, но из уважения к народам этих стран не считают это целесообразным, – заявил грузинский кабмин. – Мы решили остаться в режиме односторонней дружбы с этими странами, чтобы с нашей стороны не создать опасность традициям дружбы народов Грузии, Эстонии и Литвы».

    Ранее главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны.

    13 декабря 2024, 22:33 • Новости дня
    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии

    Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии в 2018 году

    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году.

    «Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили – прим.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», – приводит ТАСС слова Каладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

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    14 декабря 2024, 21:58 • Новости дня
    На грузинском курорте Гудаури найдены тела 11 индусов и одного местного жителя

    Tекст: Вера Басилая

    На грузинском горнолыжном курорте Гудаури были обнаружены тела 12 человек, среди которых 11 граждан Индии, причиной их смерти мог стать угарный газ, сообщили в правоохранительных органах.

    На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 человек. Среди погибших 11 граждан Индии и один местный житель, передает канал «360».

    По данным МВД Грузии, все погибшие были сотрудниками индийского ресторана. Следствие рассматривает версию того, что причиной их смерти стал угарный газ. В помещении ресторана находился генератор, установленный после отключения электроэнергии, что могло привести к трагедии.

    После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Ранее на предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом и были госпитализированы в тяжелом состоянии. До  этого под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 18:38 • Новости дня
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло

    Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии «никаких выборов не было»

    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелигитимными, потому что «никто никого не выбирал».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые публично выразила свое отношение к итогам президентских выборов в стране. По результатам голосования новым главой государства был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, передает Ura.Ru.

    «Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – заявила Зурабишвили.

    Она вышла к собравшимся в Тбилиси митингующим, которые не признают легитимность состоявшегося голосования.

    Президент выразила благодарность жителям, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

    Ранее Центризбирком Грузии объявил об избрании нового президента страны, которым стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли у Саломе Зурабишвили малейшие юридические основания остаться у власти.

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    14 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, передает ТАСС.

    К 10.30 мск в процессе голосования приняли участие 170 членов коллегии выборщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста. Зурабишвили ранее заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались первые группы протестующих.

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    15 декабря 2024, 15:54 • Новости дня
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»

    Каха Каладзе обвинил президента Зурабишвили в действиях против интересов Грузии

    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в том, что она действует вразрез с национальными интересами Грузии, отказавшись смириться с окончанием своих полномочий в декабре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Каладзе заявил, что Зурабишвили управляется внешними силами, а ее действия противоречат национальным интересам страны. «Она враг Грузии, враг нашей государственности», – подчеркнул он.

    Каладзе также отметил, что Зурабишвили «оскорбляет 1 млн 120 тыс. избирателей «Грузинской мечты», которые проголосовали за мир» на парламентских выборах 26 октября. По его мнению, ее заявления и действия идут вразрез с национальными приоритетами.

    Кроме того, Каладзе выразил уверенность в том, что избранный накануне президентом Михаил Кавелашвили станет «достойным президентом», который будет «достойно служить народу Грузии». Он подчеркнул, что новый президент поддержит мир и стабильность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Грузии впервые появилась оппозиция. В Тбилиси назвали санкции США против грузинских официальных лиц «лишенными смысла». В Грузии пообещали использовать силу для вывода из президентского дворца Зурабишвили.

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    13 декабря 2024, 21:02 • Новости дня
    Макрон выступил с обращением к грузинам

    Макрон обратился к грузинским политическим силам с призывом к диалогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении призвал политические силы Грузии к диалогу, подчеркнув важность европейских устремлений страны.

    Макрон призвал политические партии к началу конструктивного диалога для решения текущих политических трудностей, передает ТАСС.

    «Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь, открытый для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины», – сказал он.

    Ранее на этой неделе почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Грузии.

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    14 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии

    ЦИК Грузии: Михаил Кавелашвили избран президентом страны

    Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Центризбирком Грузии сообщил об избрании нового президента, им стал Михаил Кавелашвили.

    Как заявили в ЦИК, после обработки 100% бюллетеней стало известно, что за Кавелашвили проголосовали 55,55% избирателей, передает ТАСС.

    Кавелашвили избран шестым президентом Грузии. За него проголосовали 224 члена коллегии выборщиков из 300. Для победы в первом туре ему было необходимо получить две трети голосов.

    Первые непрямые выборы президента Грузии прошли без помех. Об этом заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

    «Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», – сказал он.

    Ранее в ЦИК Грузии заявили, что выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались группы протестующих.

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    14 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста.

    Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели в окружении охраны, не делая никаких заявлений, передает РИА «Новости».

    На вопросы журналистов она коротко ответила, что «идет на работу». Зурабишвили направилась в президентский дворец Орбелиани.

    Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста с аплодисментами встретили ее появление на проспекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента, где проходят выборы президента страны, собрались первые группы протестующих.

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    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    13 декабря 2024, 11:48 • Новости дня
    Тбилиси назвал «лишенными смысла» санкции США против грузинских официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «лишенными смысла» и «непонятными» введенные США визовые ограничения против грузинских официальных лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешняя администрация США проиграла выборы, ее мандат истекает. Несмотря на это, она от имени американского народа портит отношения с таким важным партнером, как Грузия», – сказал он.

    По его словам, «эта позиция уходящей администрации непонятная и лишена смысла».

    Также Шалва Папуашвили назвал «парадоксальным», что эта администрация США «наказала многолетним заключением участников штурма Капитолия».

    «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» – задался он вопросом.

    Кроме того, он напомнил, что США «не вводили санкции и не выступали с жесткими позициями, когда при прежних властях в Грузии особенно жестоко пытали людей, разрушили свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы».

    По его словам, «в те годы во власти США была нынешняя уходящая администрация».

    США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с открытым письмом об опасных для демократии тенденциях навязывания политической повестки дня.


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    13 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    В парламенте Грузии появилась первая оппозиция

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Лояльная властям партия «Сила народа», имеющая восемь депутатских мандатов, приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте», заявил секретарь партии Гурам Мачарашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сила народа» приняла решение покинуть парламентское большинство и стать здоровой оппозицией», – сказал он.

    «В стране практически нет оппозиции, есть только радикальная, финансируемая извне, - отметил парламентарий. – Мы покажем всем в Грузии и за ее пределами, что значит здоровая оппозиция».

    «Мы создадим платформу для здорового оппонирования властям», - сказал Гурам Мачарашвили.

    Примечательно, что именно от «Силы народа» выдвинут кандидат в президенты Михаил Кавелашвили, которого должны избрать 14 декабря.

    В парламенте Грузии 150 мандатов.

    Четыре оппозиционные партии на выборах 26 октября получили в целом 61 место, но требуют новых выборов.

    Накануне в Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили.

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    14 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси собрались у здания парламента из-за выборов президента

    Tекст: Александра Юдина

    В субботу в Тбилиси у здания парламента, где проходят выборы президента страны, собрались первые группы протестующих.

    Первые группы протестующих собрались у парламента Грузии, где в субботу проходят выборы президента страны, передает РИА «Новости».

    Несколько сотен человек с дудками и флагами Грузии находятся у здания парламента, подходы к которому взяты под контроль полицией, а движение по проспекту Руставели перекрыто.

    Голосование началось в 8.00 по московскому времени и продлится до 13.00. Впервые в истории Грузии президента избирает не народ, а избирательная коллегия, состоящая из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Новый президент будет избран сроком на пять лет.

    Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать две трети голосов. Если этого не произойдет, будет назначен второй тур, который также состоится в субботу. Единственный претендент на пост – бывший футболист, депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта».

    Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов, отказались от работы в законодательном органе, считая выборы сфальсифицированными. Поэтому они не выдвинули своих кандидатов.

    Служба госбезопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб других стран планируют сорвать выборы президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году. Зурабишвили ранее заявляла, что решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

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    14 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Премьер Грузии: Зурабишвили придется покинуть президентский дворец

    Премьер Грузии: Зурабишвили покинет президентский дворец через две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец., передает ТАСС.

    По словам Кобахидзе, инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили состоится ровно через две недели. Он также добавил, что избрание Кавелашвили президентом Грузии укрепит государственность и суверенитет страны. Премьер-министр уверен, что это событие внесет важный вклад в сокращение радикализма и поляризации в стране.

    Премьер-министр также заявил, что попытки устроить «майдан» на Украине провалились, и подобные события никогда не произойдут в Грузии. Он отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» получила поддержку более 1 млн 120 тыс. человек на выборах, в то время как радикальная оппозиция не может собрать даже 2 тыс. протестующих. Это, по его мнению, свидетельствует о реальном положении дел в стране.

    « В Грузии «майдан» провалился и никогда не состоится», – заявил Кобахидзе.

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    15 декабря 2024, 19:48 • Новости дня
    Избранный президент Грузии призвал ЕС к взаимному уважению

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы планируем стать частью Евросоюза, это четкий и долгосрочный процесс, – сказал он телекомпании «Имеди» в первом после избрания интервью. – Несмотря на неоднократные оскорбительные или даже унизительные резолюции или действия по отношению к нам».

    «Мы открыты к дискуссиям, но в то же время у нас есть свои национальные интересы», – подчеркнул избранный президент.

    «Процесс интеграции должен быть здоровым, основанным на взаимном уважении, без двойных стандартов, – сказал Михаил Кавелашвили. – Мы ищем точки соприкосновения».

    Он также заявил, что «готов к дискуссиям с имеющими противоположные правительству точки зрения для завершения внутриполитической поляризации».

    «Политическая среда в Грузии нуждается в оздоровлении, без выполнения заказов извне»,- отметил он.

    По его словам, Грузия ожидает улучшения ситуации по отношению к ней после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и завершении военных действий на Украине.

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    14 декабря 2024, 19:55 • Новости дня
    Протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки

    Мэр Тбилиси отменил открытие елки у парламента из-за протестов оппозиции в Грузии

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение отменить зажжение новогодней елки перед зданием парламента из-за протестов оппозиции.

    Грузинская полиция в большом количестве встала между протестующими и горожанами на проспекте Руставели в Тбилиси, где люди собрались, чтобы отпраздновать открытие новогодней елки, сообщает РИА «Новости».

    Выборы нового президента Грузии, которые прошли в субботу, вызвали массовые протесты у здания парламента. Ситуация усложнилась из-за совпадения митинга с праздником, запланированным на 19.00 по местному времени.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение перенести открытие елки из-за протестов, которые сопровождались агрессивными действиями некоторых участников. Он призвал граждан не собираться на мероприятие, чтобы избежать возможных инцидентов. Каладзе подчеркнул, что праздник пройдет позже, когда протестующие покинут площадь, предоставив детям возможность весело провести время.

    На проспекте присутствовали действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, оба выступили перед своими сторонниками. Протестующие остаются на месте, продолжая скандировать лозунги перед парламентом, несмотря на стянутые силы полиции, которые предотвращают возможные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком Грузии сообщил об избрании нового президента, которым стал Михаил Кавелашвили. Между тем действующий президент Саломе Зурабишвили назвала результаты выборов нелегитимными, заявив, что «никто никого не выбирал».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе указал, что Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на отказ признать результаты выборов.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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