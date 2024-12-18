У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
США начали проверку SpaceX и Илона Маска
The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности
Власти США начали проверку компании SpaceX и Илона Маска из-за предполагаемых нарушений секретности, включая недопустимое утаивание деталей встреч с иностранными лидерами, сообщила газета The New York Times (NYT).
Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает«Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).
Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.
NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.
Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.
Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.
Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.