США начали проверку SpaceX и Илона Маска

The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности

Tекст: Вера Басилая

Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает«Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).

Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.

NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.

Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.

Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.

Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.