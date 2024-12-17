У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Над Брянской областью уничтожен беспилотник
В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата была пресечена над Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Богомаза. Беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО России.
В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные последствия.
Напомним, 15 декабря в небе над Туапсинским районом Краснодарского края ПВО отбили атаку украинских дронов.
Ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских БПЛА, включая 13 над Черным морем, а также по одному в Белгородской и Курской областях.