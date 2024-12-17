  • Новость часаУголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    3 комментария
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 14:29 • Новости дня

    Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейка о гибели Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейковых новостей о гибели экс-президента Сирии Башара Асада, отметив их интерес в дестабилизации ситуации в регионе.

    В эфире Первого канала дипломат заявила, что за распространением ложной информации стоят службы стран, заинтересованных в создании хаоса в Сирии, передает ТАСС.

    «Это пример классического фейка как раз со всеми необходимыми компонентами», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что данная «новость» могла быть использована для решения точечных задач, выгодных определенным государствам.

    Напомним, агентство Reuters заявляло о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Захарова ранее задалась вопросом о том, собирается ли агентство опровергать свое сообщение.

    17 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу

    Эмиратское издание National заявило о «позитивной атмосфере» переговоров России и новых властей Сирии

    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта, сообщило эмиратское издание National.

    Источник National заявил, что переговоры проходят в «позитивной атмосфере», стороны находятся на первом этапе обсуждения вопросов российского военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    Новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта Тартус, заключенный с Россией. Источник указал, что группировка не может в одностороннем порядке отменить аренду, и «любой новый режим должен соблюдать его условия».

    Представитель российских Вооруженных сил на авиабазе Хмеймим заявил, что российские военные поддерживают «хорошие отношения» с новыми сирийскими властями.

    «У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    16 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Церемония награждения прошла в Кремле, передает ТАСС. Медали ордена Почета и ордена Дружбы получили 13 спортсменов, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Орденом Почета были награждены победители соревнований по плаванию – Роман Жданов, Андрей Калина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Также награды получили легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата – Андрей Вдовин, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

    Орденом Дружбы отмечены успехи Ивана Ревенко, Хетага Хинчагова, Алексея Чуркина и чемпионов по легкой атлетике среди слепых Матвея Якушева и Александра Костина.

    XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российская команда состояла из 88 спортсменов, которые выступали в пяти видах спорта. Несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов, они завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

    Напомним, на десятый день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на этих Играх.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    16 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

    Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Израиля не будет проблем с заселением Голанских высот. Многие религиозные жители страны готовы воспринять переезд в этот регион как долг перед лицом веры, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в правительстве Израиля одобрили план по удвоению населения Голанских высот.

    «В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

    «Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

    «С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

    Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

    В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

    Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

    Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

    В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие территориальные образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

    В 2025 году россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту и правам

    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2025 года туристы смогут использовать загранпаспорт, водительские права и военный билет для заселения в российские отели, как заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

    Российские власти планируют изменить правила предоставления гостиничных услуг, передает ТАСС. С 2025 года для заселения в отели можно будет использовать не только загранпаспорт, но и водительские права и военный билет. Эта инициатива была представлена замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым.

    Вахруков отметил, что изменения в правила должны быть приняты в первом полугодии 2024 года. «Задачу президент поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам», – рассказал он журналистам. Таким образом, правительство должно заранее внести изменения в действующие правила.

    Также, по словам замминистра, на днях Госдума уже приняла закон, который разрешает использовать военный билет для заселения в гостиницы. В следующем году аналогичные изменения будут внесены и для водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти утвердили постановление о запуске сервиса по заселению в гостиницы по биометрии, который станет доступен в пилотном режиме во второй половине года.

    Министерство экономического развития РФ предложило возможность заселения в отели по водительским удостоверениям с 2025 года, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    В городе Миллерово Ростовской области отель отказался заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции, сославшись на ошибку бронирования.

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    17 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота

    Reuters сообщило о 26 т золота в хранилищах центрального банка Сирии

    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота
    @ SuperStock/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В хранилищах центрального банка Сирии находится почти 26 т золота, сохранившегося со времен начала гражданской войны в 2011 году, однако валютные резервы страны значительно сократились, сообщает Reuters.

    Сирия сохранила свои золотые резервы за время правления Башара Асада и после захвата власти его противниками, сообщает Reuters.

    По данным Всемирного совета по золоту, на июнь 2011 года золотой запас Сирии составлял 25,8 тонн, что эквивалентно 2,2 млрд долларов по текущим рыночным ценам.

    Однако валютные резервы Сирии значительно уменьшились. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, в кассе центрального банка находится лишь около 200 млн долларов наличными. Один из источников заявил, что резервы валюты в долларах составляют «сотни миллионов», тогда как в конце 2011 года они достигали 14 млрд долларов. В 2010 году МВФд оценивал валютные резервы Сирии в 18,5 млрд долларов.

    Истощение долларовых резервов связано с тем, что при Асаде власти использовали их для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для поддержания военных действий.

    Сирия прекратила предоставлять финансовую информацию международным организациям после подавления протестов в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Он получит политическое убежище в России.

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    16 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы, завоевавшие медали на Играх в Париже, получат дополнительные премии в размере 3 млн рублей, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов.

    Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде сообщил о принятом решении дополнительно премировать российских призеров Паралимпийских игр в Париже по 3 млн рублей каждому, передает ТАСС.

    «Конечно, все это важно, и госнаграды особенно, но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Президент отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

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    16 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост оборонных расходов не может быть бесконечным, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону имеют свои ограничения и не могут расти бесконечно, передает РИА «Новости». Это необходимо для того, чтобы обеспечить развитие экономики, социальной сферы, науки, образования и здравоохранения.

    «Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что Россия увеличила расходы на национальную оборону до 6,3% ВВП, что на 2,5% больше, чем ранее. Глава государства подчеркнул, что эти средства нужно использовать очень рационально, так как, несмотря на значительные размеры, это не самые большие расходы на оборону в мире, даже среди стран, не участвующих в вооруженных конфликтах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.

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    17 декабря 2024, 04:25 • Новости дня
    Новые власти Сирии выразили желание «получить голос» в СБ ООН

    Аль-Джулани заявил о стремлении новых властей Сирии «получить голос» в СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Сирии хотят «получить голос» в СБ ООН, считая. что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены, заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

    «Мы стремимся получить голос в Совете Безопасности», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Asharq.

    Аш-Шараа подчеркнул, что новые власти стремятся к пересмотру некоторых резолюций ООН, касающихся Сирии. Однако он не уточнил, в каком формате они видят свое участие в деятельности СБ.

    Кроме того, аш-Шараа высказался о недавних переговорах по Сирии, которые состоялись в Акабе (Иордания). Эти переговоры собрали министров иностранных дел нескольких стран региона, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, а также госсекретаря США и главу европейской дипломатии. Лидер сирийских вооруженных формирований считает, что встреча прошла в урезанном составе из-за отсутствия представителей Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  аш-Шараа выразил желание стать кандидатом на пост президента Сирии, если это будет поддержано гражданами страны или его окружением, а также он заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

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    16 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о мощи ударного комплекса «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США.

    Путин заявил о высоких возможностях российского ударного комплекса «Орешник», передает ТАСС. По словам президента, данный комплекс зарекомендовал себя как чрезвычайно мощное и современное оружие.

    «Комплекс «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, очень мощный», – подчеркнул Путин, добавив, что Россия создала современные ударные комплексы, превосходящие американские аналоги.

    Путин отметил, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием. «При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», – сказал он.

    Ранее Путин объявил о планах на серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который недавно был успешно испытан в ответ на удары западным оружием по российским регионам.

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    17 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    Рябков рассказал о влиянии событий в Сирии на проекты БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженная операция в Сирии не отменяет планы БРИКС, а, наоборот, мобилизует и консолидирует волю участников, включая Иран, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, текущая спецоперация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет проекты БРИКС, передает ТАСС.

    В интервью Аналитическому центру ТАСС Рябков подчеркнул, что ситуация в Сирии мобилизует и консолидирует волю участников объединения.

    Также Рябков ответил на вопрос о влиянии сирийских событий на региональные и глобальные планы БРИКС. Он отметил, что планы создания транспортных коридоров на территории, контролируемой непримиримой оппозицией правительству Башара Асада, отсутствуют.

    Комментируя инфраструктурные проекты, такие как коридор Север – Юг, Рябков подчеркнул, что они не входят в текущие планы.

    Замглавы МИД также указал на значимость геополитических последствий происходящего в Сирии, которые описывает Иран, один из новых участников БРИКС. Рябков отметил, что это относится к иной геополитике и требует отдельного анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

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    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

    Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды. Этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считают эксперты. Подробности

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    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

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    Российские удобрения заставили Польшу поступиться принципами

    Несмотря на жесткую антироссийскую риторику, Польша нарастила импорт удобрений РФ до рекордного уровня. Ранее отказ от сотрудничества с Москвой привел к удорожанию продукции местной химической промышленности, и теперь местные фермеры обращаются к более дешевым каналам поставок. Но в то же время Варшава выступает за повышение пошлин на российские удобрения. Чем объясняется подобное противоречие? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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