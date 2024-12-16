Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Белоусов пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи
Министр обороны Белоусов пообещал выполнить все задачи Путина
Министр обороны Андрей Белоусов заверил на итоговой коллегии Минобороны, что все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, будут выполнены, уделив особое внимание развитию армии и флота.
Белоусов, выступая на итоговой коллегии Минобороны, заявил, что все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, будут выполнены, сообщает ТАСС.
Белоусов подчеркнул, что это касается поступательного развития армии и флота, а также повышения их боевых возможностей.