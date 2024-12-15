Лула да Силва выписан из больницы после операций

Tекст: Дарья Григоренко

После двух операций по предупреждению кровоизлияния в мозг 79-летнему главе государства разрешено вернуться к исполнению своих обязанностей, передает ТАСС со ссылкой на бразильский портал G1.

Врач Ана Элена Жермолью заявила, что президент выздоровел и может вернуться домой в Бразилиа уже сейчас.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о восстановлении после двух операций по предупреждению кровоизлияния в мозг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва успешно перенес вторую операцию. До этого президента Бразилии госпитализировали из-за головной боли, вызванной кровоизлиянием в мозг после падения в октябре.