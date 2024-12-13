Лула да Силва заявил о готовности вернуться к обязанностям президента Бразилии

Лула да Силва восстановился после операций и готов вернуться к обязанностям президента

Tекст: Максим Попов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о своем восстановлении после перенесенных операций. «Я тверд и силен! – приводит РИА «Новости» слова политика. – Я готов вскоре вернуться домой и продолжить работу и заботу о каждой бразильской семье. 2025 год не за горами, и у нас много встреч по всей Бразилии и по всему миру».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва успешно перенес вторую операцию. До этого президента Бразилии госпитализировали из-за головной боли, вызванной кровоизлиянием в мозг после падения в октябре. Ранее сообщалось, что Лула да Силва в четверг пройдет медицинскую процедуру, чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние и остановить кровоток в проблемной области.

На время лечения Лулы да Силвы обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.



