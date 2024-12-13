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Лула да Силва заявил о готовности вернуться к обязанностям президента Бразилии
Лула да Силва восстановился после операций и готов вернуться к обязанностям президента
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о восстановлении после двух операций по предупреждению кровоизлияния в мозг.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о своем восстановлении после перенесенных операций. «Я тверд и силен! – приводит РИА «Новости» слова политика. – Я готов вскоре вернуться домой и продолжить работу и заботу о каждой бразильской семье. 2025 год не за горами, и у нас много встреч по всей Бразилии и по всему миру».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва успешно перенес вторую операцию. До этого президента Бразилии госпитализировали из-за головной боли, вызванной кровоизлиянием в мозг после падения в октябре. Ранее сообщалось, что Лула да Силва в четверг пройдет медицинскую процедуру, чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние и остановить кровоток в проблемной области.
На время лечения Лулы да Силвы обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.