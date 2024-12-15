Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.15 комментариев
Президент Южной Кореи проигнорировал вызов прокуроров на допрос
Юн Сок Ель не явился на допрос по повестке, связанный с военным положением
Южнокорейская прокуратура заявила о неявке временно отстраненного президента Юн Сок Еля на допрос, касающийся введения военного положения, и планирует повторно вызвать его на допрос в понедельник.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не явился на допрос, назначенный прокуратурой, передает РИА «Новости». В связи с этим прокуратура планирует направить ему повторную повестку. Спецгруппа расследует действия Юн Сок Еля, подозревая его в злоупотреблении властью при введении военного положения.
Как стало известно, в прошлую среду прокуроры отправили Юн Сок Елю повестку с требованием явиться на допрос в прокуратуру Центрального округа Сеула в воскресенье в 10 часов утра. Несмотря на то, что офис президента подтвердил получение повестки, Юн Сок Ель на допрос не пришел. В понедельник ему будет направлена вторая повестка.
Юн Сок Еля обвиняют в незаконном введении военного положения 3-4 декабря и приказе военным командирам направить войска к парламенту. Цели этих действий, как утверждают прокуроры, были неконституционными и незаконными, что включает арест ключевых политических деятелей. На время расследования президенту запрещено выезжать за границу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю, ранее одобрил расследование в отношении первой леди, а также призвал к аресту Юн Сок Еля за введение военного положения.