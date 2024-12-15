Президент Южной Кореи проигнорировал вызов прокуроров на допрос

Юн Сок Ель не явился на допрос по повестке, связанный с военным положением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не явился на допрос, назначенный прокуратурой, передает РИА «Новости». В связи с этим прокуратура планирует направить ему повторную повестку. Спецгруппа расследует действия Юн Сок Еля, подозревая его в злоупотреблении властью при введении военного положения.

Как стало известно, в прошлую среду прокуроры отправили Юн Сок Елю повестку с требованием явиться на допрос в прокуратуру Центрального округа Сеула в воскресенье в 10 часов утра. Несмотря на то, что офис президента подтвердил получение повестки, Юн Сок Ель на допрос не пришел. В понедельник ему будет направлена вторая повестка.

Юн Сок Еля обвиняют в незаконном введении военного положения 3-4 декабря и приказе военным командирам направить войска к парламенту. Цели этих действий, как утверждают прокуроры, были неконституционными и незаконными, что включает арест ключевых политических деятелей. На время расследования президенту запрещено выезжать за границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю, ранее одобрил расследование в отношении первой леди, а также призвал к аресту Юн Сок Еля за введение военного положения.