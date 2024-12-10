Парламент Южной Кореи призвал к аресту Юн Сок Еля за введение военного положения

Tекст: Мария Иванова

Парламент Южной Кореи во вторник принял резолюцию об аресте президента Юн Сок Еля, сообщает РИА «Новости». Согласно данным агентства Ренхап, документ был поддержан 191 депутатом из 288 присутствующих. Против высказались 94 депутата, а трое воздержались.

На пленарном заседании национального собрания первый заместитель руководителя фракции Объединенной демократической партии Пак Сон Чжун заявил, что введение военного положения президентом Юн Сок Елем преследовало цель «насильственного изменения конституционного строя» и создает условия, при которых национальное собрание не может выполнять свои полномочия.

«Юн Сок Ель, как и другие соучастники, должны быть как можно скорее арестованы», – подчеркнул представитель главной оппозиционной партии.

Накануне сообщалось, что антикоррупционное управление Южной Кореи намерено ограничить передвижение президента Юн Сок Еля, запретив ему выезд из страны в связи с расследованием о введении и отмене военного положения.

Южнокорейская прокуратура ранее присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже, что связано с заявлением от оппозиционных депутатов.

При этом 7 декабря национальное собрание Южной Кореи не смогло объявить импичмент президенту из-за нехватки голосов, так как только три депутата от правящей партии участвовали в голосовании.