Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.2 комментария
СМИ: Южная Корея планирует запретить президенту покидать страну
Управление Южной Кореи собралось запретить Юн Сок Ёлю выезд из страны из-за расследования
Антикоррупционное управление Южной Кореи намерено ограничить передвижение президента Юн Сок Ёля, запретив ему выезд из страны, в связи с расследованием о введении и отмене военного положения, вызвавшего политический кризис и возможный импичмент, сообщает агентство Ренхап.
Антикоррупционное управление Южной Кореи планирует ввести запрет на выезд из страны для президента Юн Сок Ёля, сообщает ТАСС. Это решение связано с расследованием в отношении президента, которое проводят полиция и прокуратура. Поводом для начала расследования послужило введение и последующая отмена военного положения, инициированного президентом в начале декабря.
Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение, мотивируя это борьбой с «просеверокорейскими элементами» и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции. Однако уже через шесть часов это решение было отменено.
Оппозиционные силы в парламенте 4 декабря начали процесс импичмента, утверждая, что президент нарушил конституцию, так как не имел достаточных оснований для введения военного положения.
Сообщается, что антикоррупционное управление уже предоставило указания следователям по запрету выезда президента, но сам запрет еще не введен. Высокопоставленный сотрудник управления подтвердил, что следователи получили соответствующее указание, однако официальное решение еще не принято. Ситуация находится в стадии активного рассмотрения, и дальнейшие шаги будут зависеть от результатов расследования.
Ранее южнокорейская прокуратура присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже в связи с заявлениями оппозиционных депутатов.
При этом национальное собрание Южной Кореи не смогло объявить импичмент президенту из-за нехватки голосов, поскольку только три депутата от правящей партии участвовали в голосовании.
Между тем лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил о необходимости срочного прекращения полномочий президента Юн Сок Еля.