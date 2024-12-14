Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».16 комментариев
Медведев призвал к взвешенной миграционной политике в России
Медведев заявил о необходимости взвешенной миграционной политики в России
Необходимо не допустить раскола в российском обществе и способствовать проведению взвешенной миграционной политики., заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости предотвращения раскола в российском обществе и проведения взвешенной миграционной политики, передает ТАСС.
Медведев отметил, что важно пресекать любые попытки, направленные на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также на искажение и переписывание истории.
«Абсолютно бескомпромиссной должна быть борьба с экстремизмом и терроризмом, при этом важно способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики», – подчеркнул Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость противодействия попыткам разделить россиян по национальному и религиозному признакам.