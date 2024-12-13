Шор заочно приговорен к 15 годам тюрьмы в Молдавии

Лидер молдавской оппозиции Шор получил 15 лет за мошенничество

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Высшая судебная палата Молдавии вынесла окончательный приговор лидеру оппозиционного блока «Победа» Илану Шору по делу о мошенничестве и отмывании денег. Шор получил 15 лет тюремного заключения заочно. Его активы подлежат конфискации.



Решение суда было принято после отклонения апелляций адвокатов Шора, которые попытались оспорить предыдущий приговор Апелляционной палаты Кишинева. Судьи единогласно признали доводы защиты необоснованными или недопустимыми.

Илан Шор заявил, что не намерен подчиняться решению суда, назвав его «беззаконным и беспредельным». Власти Молдавии обсуждают с Израилем возможность экстрадиции Шора, однако окончательное решение будет принято после консультаций с израильской стороной.

В 2014 году стало известно о выводе из трех молдавских банков около миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в этом преступлении. В 2019 году, будучи депутатом, он покинул Молдавию, после чего лишился депутатского иммунитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого в следующий этап проходят Майя Санду и Александр Стояногло. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обратился к правоохранителям с призывом не исполнять приказы президента Майи Санду, а также заявил, что Запад поддерживает фальсификацию выборов президентом Молдавии на участках за границей.