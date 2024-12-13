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Учителя рассказали, как воспитать героев
Путин отметил наградами учителей героев
Учитель гимназии имени П. И. Чалова Надежда Савиных из Краснодарского края, которая была учительницей и наставником гвардии капитана Николая Орлова, участника образовательной программы «Время героев», и учитель Александр Савинцев из Кировской области – наставник Героя России Владислава Головина – рассказали, какие качества помогли воспитать героев.
Президент России Владимир Путин вручил знак отличия «За наставничество» Надежде Савиных. Александру Савинцеву присвоено почетное звание заслуженного учителя.
Савинцев рассказал проекту «От первого лица» о том, какие условия нужны для того, чтобы стать Героем России. «Герой России из нашей школы, из нашего выпуска, из моего класса один. (...) Есть хорошее выражение, героями не рождаются, а становятся. Не каждому это дано. Условия, эмоциональность, особенности характера, физические условия, в которых человек оказался. Все это в какой-то момент складывается в одно и получается герой. Патриотическое чувство формируется изначально, конечно, в семье. Это и есть воспитательный момент, самый главный и патриотический, и гражданский. Задача школы – не испортить то хорошее, что заложено в детях», – поделился он.
Савиных рассказала, что работает в школе уже более 35 лет. «Мой ученик, Коля Орлов, когда приезжал домой, на родину, мы с ним общались и так созванивались. Отличало его, мне кажется, самое главное – порядочность. Он всегда был такой серьезный парень, ответственный. Наряду с общеобразовательной школой он учился в музыкальной школе, постоянно был участником оркестра», – сказала она.
Савиных отметила, что для учителя важнейшим качеством является доброта, а также взаимопонимание с учеником. «Коле Орлову я хочу пожелать удачи в дальнейших его делах, счастья в семейной жизни», – добавила она.