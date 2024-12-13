Эксперт объяснила смысл включения в пенсионный стаж россиян работу на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«В соответствии с подписанным законом теперь у всех россиян будет учитываться стаж работы на Украине. Дело в том, что новые граждане, у которых раньше для страховой пенсии учитывался только стаж до 1991 года, никак не могли претендовать на страховую пенсию в соответствующем возрасте: женщины в 60, мужчины в 65 лет», – пояснила Лариса Шеслер, правозащитница, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Она напомнила, что «стаж, необходимый для получения страховой пенсии, составляет 15 лет, и практически все получали только социальную пенсию».

«Теперь с учетом стажа работы на Украине жители новых регионов и выходцы с Украины, получившие российское гражданство, смогут выходить на пенсию точно так же, как остальные российские граждане. Именно в этом заключается главный смысл подписанного Путиным закона», – подчеркнула собеседница. При этом Шеслер допустила, что решение президента может побудить граждан Украины среднего и старшего возраста переехать в Россию.

«Для тех, кто сейчас переезжает в Россию, пенсионный вопрос – не главный. Однако многие люди беспокоятся, что в России они потеряют право на страховую пенсию и будут получать только социальное пособие, так как выработать необходимый для получения страховой пенсии стаж они уже не успеют. А если стаж работы на Украине будет учитываться, то, конечно, люди почувствуют себя более социально защищенными», – считает председатель СППУ.

Кроме того, Шеслер не исключила, что новые изменения в российском законодательстве могут оказаться решающим фактором и для тех граждан Украины, которые изначально планировали переехать в ЕС, а не Россию. Это прежде всего касается медицинских работников и специалистов в отраслях, которые требуют специфической квалификации, навыков, знаний и умений.

«Например, добиться признания медицинского диплома в Европе гражданину Украины сложно. Для этого необходимо пройти через серьезные бюрократические и образовательные процедуры. А в России это намного проще сделать из-за отсутствия подобных барьеров. Поэтому для тех людей, которые хотят остаться в профессии и сохранить свою квалификацию, переезд в Россию будет предпочтительным», – подчеркнула Шеслер.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, включающий в трудовой стаж россиян работу на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, то есть до начала специальной военной операции (СВО). Также в стаж войдут периоды работы в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по декабрь 2022 года.

Для подтверждения стажа граждане должны будут предоставить документы, выданные работодателями или государственными органами. Согласно сопроводительным документам к законопроекту, ожидается, что расходы на выплаты пенсий возрастут. В 2024 году они составят более 7,2 млрд руб., в 2025 году – свыше 7,6 млрд руб., а в 2026 году – более 8,1 млрд руб.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года, за исключением некоторых положений. Нововведение затронет порядка 236,6 тыс. человек, чьи пенсии увеличатся благодаря новому закону.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») в разговоре с «Российской газетой» пояснил, что закон будет способствовать социальной справедливости, обеспечивая граждан надлежащими пенсионными правами.

«Это важно, потому что жители новых территорий являются полноправными гражданами РФ, обладающими всеми правами на социальные выплаты, – сказал Чаплин. – Признание и учет их трудового стажа, приобретенного на территории другой страны, позволяет им рассчитывать на справедливую пенсию, укрепляет социальную безопасность и интеграцию в российскую правовую и социальную систему».