Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.2 комментария
В Грузии запретили маски на митингах
Парламент Грузии запретил использование масок и пиротехники на митингах
Парламент Грузии утвердил закон, запрещающий использовать маски на митингах, а также пиротехнику и лазеры, которые часто применялись против полиции и камер наблюдения.
Решение было утверждено 82 депутатами без возражений и транслировалось на сайте законодательного органа, передает ТАСС.
Законопроект предусматривает изменения в действующий закон «О собраниях и манифестациях». Кроме масок, под запрет попали пиротехника и лазеры, которые протестующие нередко использовали, чтобы ослеплять полицейских и камеры наблюдения.
Ранее в Тбилиси проходила акция протеста в связи с решением правительства Грузии отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На митингах в Тбилиси были задержаны 15 граждан России, двое из них находятся под административным арестом, одного освободили после 24 часов, семерых – после 48 часов.