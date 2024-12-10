Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
В Тбилиси на протестах задержали 15 россиян
В Тбилиси задержали 15 граждан России на митингах с 28 ноября по 9 декабря
В Тбилиси задержали 15 граждан России во время митингов, двое из них находятся под административным арестом, одного освободили после 24 часов, семерых – после 48 часов.
Грузинская сторона уведомила российские власти о задержании 15 граждан РФ на митингах в Тбилиси с 28 ноября по 9 декабря, передает ТАСС. Информацию предоставили Секции интересов России в посольстве Швейцарии в грузинской столице.
«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии задержаны 15 граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. 10 декабря двое задержанных находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.
Одного человека отпустили спустя 24 часа, еще семерых человек – после истечения 48-часового срока. Информация о причинах задержаний или об их участии в конкретных акциях не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МВД Грузии начали аресты за поддержку участников акции протеста в парламенте в Тбилиси после инцидента с пиротехникой, что привело к массовому бегству людей с площади Свободы. Недовольство вызвано решением правительства Грузии отказаться от вступления в Евросоюз до 2028 года.
Парламент Грузии планирует законодательно запретить закрывать лица участникам акций протеста и ограничить использование пиротехники. Это, по мнению народных избранников, позволит снизить агрессивное поведение.