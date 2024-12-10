В Тбилиси на протестах задержали 15 россиян

В Тбилиси задержали 15 граждан России на митингах с 28 ноября по 9 декабря

Tекст: Евгения Караваева

Грузинская сторона уведомила российские власти о задержании 15 граждан РФ на митингах в Тбилиси с 28 ноября по 9 декабря, передает ТАСС. Информацию предоставили Секции интересов России в посольстве Швейцарии в грузинской столице.

«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии задержаны 15 граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. 10 декабря двое задержанных находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.

Одного человека отпустили спустя 24 часа, еще семерых человек – после истечения 48-часового срока. Информация о причинах задержаний или об их участии в конкретных акциях не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МВД Грузии начали аресты за поддержку участников акции протеста в парламенте в Тбилиси после инцидента с пиротехникой, что привело к массовому бегству людей с площади Свободы. Недовольство вызвано решением правительства Грузии отказаться от вступления в Евросоюз до 2028 года.

Парламент Грузии планирует законодательно запретить закрывать лица участникам акций протеста и ограничить использование пиротехники. Это, по мнению народных избранников, позволит снизить агрессивное поведение.