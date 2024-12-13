ЕС решил обсудить создание «армии беспилотников»

Еврокомиссар сообщил о возможном обсуждении «армии беспилотников» в странах ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз готов рассмотреть возможность создания «армии беспилотников», если соответствующий запрос поступит от стран-членов ЕС, передает РИА Новости. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland. Он отметил, что решение о необходимости такой армии должно приниматься совместно с НАТО.

Кубилюс подчеркнул, что беспилотники имеют стратегическую значимость и могут серьезно повлиять на ход военных действий. Он добавил, что, если военные заявят о необходимости увеличения производства современных беспилотников и устройств радиоэлектронной борьбы, Евросоюз должен будет это сделать. Это подчеркивает, насколько важными стали беспилотные технологии в современной военной стратегии.

Также Кубилюс отметил необходимость укрепления оборонной промышленности Европы. «Европе нужна сильная оборонная промышленность, чтобы в случае войны иметь возможность изготавливать и ремонтировать оборонную продукцию вблизи линии фронта», отметил он. Еврокомиссар добавил, что ЕС необходимо быстро произвести тысячи танков и артиллерийских снарядов, так как в настоящее время страны недостаточно подготовлены в военном плане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС продолжает участвовать в гонке вооружений, что вызывает обеспокоенность в России. Ранее сообщалось, что ЕС тайно потратил 385 млн евро на разработку дронов-шпионов, что также свидетельствует о росте военных амбиций внутри союза.