Лондонские торговцы напали на экс-чемпиона мира по боксу из-за поддержки Израиля

Мэйуэзер подвергся нападению в Лондоне из-за поддержки Израиля в конфликте

Tекст: Максим Попов

По информации издания, бывший чемпион мира по боксу в пяти категориях Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой во время посещения ювелирного магазина в центре Лондона. Причиной конфликта стало то, что боксер открыто поддерживает Израиль в текущем конфликте в секторе Газа, передает ТАСС.

Сообщается, что группа из 30 мужчин, включая сотрудников магазина, подошла к Мэйуэзеру и начала выражать свои претензии в резкой форме. Это вынудило телохранителей срочно вывести его из магазина и посадить в автомобиль, расположенный поблизости.

Журналисты отметили, что около 10 мужчин пытались приблизиться к спортсмену, в то время как 25 человек оставались в стороне, снимая инцидент на камеру. Из толпы доносились расистские оскорбления и обвинения в одобрении геноцида палестинцев.

Мэйуэзер не пострадал в результате инцидента. В ответ на агрессию он заявил: «Я горжусь своей поддержкой еврейского народа».