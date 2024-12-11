  • Новость часаОппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    7 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    11 декабря 2024, 02:04 • Новости дня

    Лондонские торговцы напали на экс-чемпиона мира по боксу из-за поддержки Израиля

    Мэйуэзер подвергся нападению в Лондоне из-за поддержки Израиля в конфликте

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой в лондонском ювелирном магазине из-за своей поддержки Израиля в конфликте с сектором Газа, сообщило The Sun.

    По информации издания, бывший чемпион мира по боксу в пяти категориях Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой во время посещения ювелирного магазина в центре Лондона. Причиной конфликта стало то, что боксер открыто поддерживает Израиль в текущем конфликте в секторе Газа, передает ТАСС.

    Сообщается, что группа из 30 мужчин, включая сотрудников магазина, подошла к Мэйуэзеру и начала выражать свои претензии в резкой форме. Это вынудило телохранителей срочно вывести его из магазина и посадить в автомобиль, расположенный поблизости.

    Журналисты отметили, что около 10 мужчин пытались приблизиться к спортсмену, в то время как 25 человек оставались в стороне, снимая инцидент на камеру. Из толпы доносились расистские оскорбления и обвинения в одобрении геноцида палестинцев.

    Мэйуэзер не пострадал в результате инцидента. В ответ на агрессию он заявил: «Я горжусь своей поддержкой еврейского народа».

    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

    Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

    Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.


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    10 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    @ ZUMA Press/Xinhua/Global Look Press

    Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США, отмечает The Wall Street Journal.

    Иран понес серьезный стратегический удар с уходом Башара Асада, сообщает The Wall Street Journal. Десятилетиями Тегеран строил сеть союзов с правительствами и ополченцами по всему Ближнему Востоку, что позволяло ему влиять на региональную политику и военную обстановку. Однако уход Асада угрожает этой стратегии и вынуждает Иран пересматривать свою национальную безопасность.

    События, начавшиеся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, привели к значительным изменениям в региональной безопасности Ирана. Израиль уничтожил основные силы ХАМАС, а также большую часть руководства «Хезболлы», главного союзника Ирана. Это оставило Иран без значительной части его «передовой обороны», как отметил Али Ваз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

    Сирия служила Ирану единственным государственным союзником в регионе и обеспечивала наземный доступ к «Хезболле». После утраты этого важного звена Ирану придется сосредоточить внимание на Ираке, который уже давно служит для него экономическим и военным плацдармом. В то время как в Сирии новые лидеры вряд ли будут столь же поддерживать Иран, как это делал Асад, Иран надеется сохранить свое влияние в регионе.

    Экономические последствия потери Сирии также значительны: в 2023 году Сирия импортировала из Ирана почти 40 млн баррелей нефти. Это увеличивает финансовый долг Сирии перед Ираном до десятков миллиардов долларов. Для «Хезболлы» Сирия была финансовой артерией, обеспечивающей поставки нефти и других товаров.

    Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иран остается значимой военной силой с более чем 100 тыс. бойцов милиции по всему региону и значительным числом собственных элитных войск, отмечает WSJ.

    Находясь во власти, Башар Асад отклонил предложение США, полученное через ОАЭ, о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана.

    Накануне стало известно что Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, отмечают западные СМИ.

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    10 декабря 2024, 07:10 • Новости дня
    Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера ХТШ

    Небензя в шутку предложил США выдать за награду информацию о лидере ХТШ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с шутливым предложением к Соединенным Штатам, обещавшим вознаграждение за информацию о лидере группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в России и признана террористической организацией) Ахмеде аш-Шараа.

    Ранее американский Госдепартамент объявил вознаграждение в размере 10 млн долларов за помощь в задержании аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, передает ТАСС.

    «Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – в шутливой форме заявил Небензя в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Члены СБ ООН на закрытых консультациях обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, который планируют опубликовать в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД также писала подробности о новом лидере сирийской вооруженной оппозиции Ахмеде аш-Шараа, известном как Абу Мухаммед аль-Джулани.

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    10 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии

    Турция осудила действия Израиля на сирийской территории

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.

    Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.

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    10 декабря 2024, 05:44 • Новости дня
    Пентагон заявил о предотвращении применения химоружия в Сирии

    Пентагон обеспокоен возможными запасами химического оружия в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о мерах США по предотвращению использования химического оружия в Сирии, подчеркнув важность партнерства.

    Как передает ТАСС, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о возможных запасах химического оружия в Сирии. США, по ее словам, обеспокоены, что это оружие может быть использовано против американских сил или гражданского населения.

    Сингх подчеркнула: «Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание». Она отметила, что США предпринимают усилия, чтобы предотвратить попадание химического оружия в руки тех, кто может его использовать против гражданских лиц или американских военных.

    По словам Сингх, американские военные не участвуют непосредственно в этом процессе, а действуют через партнеров на местах. «У нас есть опыт в этом вопросе, и мы действуем через партнеров на местах, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», – отметила она.

    Как сообщила газета ВЗГЛЯД, США обвинили свергнутые сирийские власти в применении химического оружия и «несправедливых задержаниях» граждан. Ранее СВР заявила о подготовке Западом провокации с химоружием в Сирии.

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    10 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Израиль ударил по военным объектам и порту Латакии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Удары по сирийской провинции Латакия наносились по военным объектам и порту, где базировались корабли ВМС Сирии, сообщил собеседник ТАСС.

    Сама Латакия не пострадала, но был нанесен ущерб той части порта, где находились сирийские военные корабли.

    Несмотря на произошедшее, обстановка в Латакии остается спокойной. Источник отметил, что в городе нет серьезных проблем с продуктами, интернетом и водой, мирные жители сохраняют спокойствие.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля.

    Во вторник утром израильские войска прошли на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

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    10 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    СМИ: Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции

    РБК: Премьер-министр Израиля Нетаньяху даст показания по делам о коррупции

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом 10 декабря по трем уголовным делам о коррупции. Ему вменяют взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Первое заседание состоится в Окружном суде Иерусалима, примечательно, что это первый случай в истории Израиля, когда действующий премьер-министр будет давать показания в суде в качестве обвиняемого, передает РБК.

    Среди дел, в которых обвиняется Нетаньяху, значатся «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». В рамках «Дела 1000» ему инкриминируется получение дорогих подарков от бизнесменов в обмен на покровительство. В «Деле 2000» речь идет о предполагаемом сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот», а в «Деле 4000» – о предоставлении регуляторных преференций телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на положительное освещение.

    Нетаньяху неоднократно отвергал обвинения, называя их политически мотивированными. Несмотря на судебные разбирательства, он продолжает оставаться на посту премьер-министра.

    Судебные слушания будут проходить в подземном зале суда из соображений безопасности и могут продлиться до марта 2025 года. Приговор, как ожидается, будет вынесен не ранее 2026 года, и возможны апелляции.

    Суду предстоит решить, будет ли премьер-министр Израиля давать показания трижды в неделю, как настаивает прокуратура, или дважды, как требует защита. Уже 140 свидетелей дали показания в рамках этого процесса.

    Нетаньяху может грозить до 10 лет тюремного заключения за взяточничество и до трех лет за мошенничество и злоупотребление доверием. Влияние процесса на политическую карьеру Нетаньяху еще предстоит оценить.

    Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израиль отказался признавать этот ордер.

    Швейцария выразила готовность арестовать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда.

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    10 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Турция осудила израильские удары по Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкое министерство иностранных дел резко осудило действия израильских военных на сирийской территории, оно указало, что Израиль нарушает международное соглашения, заключенное в 1974 году.

    В Сирии появилась надежда на достижение мира и стабильности, но Израиль только усугубляет ситуацию, указал МИД Турции, передает ТАСС.

    «Израиль вновь демонстрирует свой оккупационный менталитет», – подчеркнули в ведомстве.

    Турция также поддерживает суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии, добавили в министерстве.

    Ранее израильская армия заявила, сто сообщения о продвижении войск в сторону Дамаска не соответствуют действительности. До этого СМИ сообщали, что израильские танки подошли к Дамаску.

    Источник в Латакии сообщал, что Израиль нанес удары по сирийской Латакии, они затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    11 декабря 2024, 01:32 • Новости дня
    Оппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии

    Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская вооруженная оппозиция объявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором, ключевым городом на северо-востоке страны, сообщило «Аль-Ватан».

    По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».

    «Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.

    Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.

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    10 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о плане G7 призвать к уважению прав сирийцев

    Лидеры G7 хотят, чтобы новые власти Сирии обеспечили соблюдение прав всех граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан Сирии и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Лидеры стран Группы семи (G7) призовут все оппозиционные силы в Сирии, претендующие на роль в управлении страной, продемонстрировать приверженность правам всех сирийцев, сообщает агентство Bloomberg. Это положение включено в проект заявления, который планируется выпустить на этой неделе. Дополнительно в документе подчеркивается важность безопасного возвращения сирийцев на родину после ухода Башара Асада.

    Как сообщалось ранее, лидеры G7 планируют провести встречу в онлайн-формате 13 декабря, на которой они намерены подтвердить свое единство перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Одними из главных тем обсуждения станут ситуации на Украине и в Сирии. Кроме того, рассматривается возможность введения дополнительных санкций против России и КНДР.

    В конце ноября члены сирийских оппозиционных сил начали наступление на правительственные позиции в Алеппо и Идлибе. К 7 декабря они захватили крупные города, включая Алеппо и Дамаск. В результате сирийская армия покинула Дамаск, а президент Башар Асад оставил свой пост и страну после переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и танки ЦАХАЛ появились в 20 километрах от Дамаска; премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, а ведущие страны арабского мира осудили «агрессию» еврейского государства.

    Турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории и указало, что Израиль нарушает международные соглашения, заключенные в 1974 году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал создание инклюзивного сирийского правительства и указал на важность мирного урегулирования в стране.

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    10 декабря 2024, 11:04 • Новости дня
    Катар провел переговоры с лидером вооруженной сирийской оппозиции

    Катарские дипломаты обсудили с лидером ХТШ необходимость поддержания спокойствия в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Катарские дипломаты провели переговоры с лидером сирийской группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ) (признана террористической в России) о сохранении спокойствия и защите государственных учреждений в стране, сообщает Reuters.

    Катарские дипломаты в понедельник обсудили с представителями сирийской группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ) (признана террористической в России и запрещена) необходимость поддержания спокойствия и сохранения государственных структур в Сирии. Это произошло после стремительного наступления оппозиционных сил, которое привело к бегству Башара Асада в Россию, передает Reuters.

    Во вторник Катар планирует провести переговоры с Мохамедом аль-Баширом, новым лидером вооруженной сирийской оппозиции, назначенным руководить переходной администрацией Сирии. Региональные государства активно ищут способы наладить связи с новой властью в Сирии и другими группировками.

    Катарская инициатива последовала за встречей, которая состоялась в субботу при участии министров иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и соседних с Сирией стран. На встрече обсуждались меры по стабилизации Сирии и предотвращению усиления экстремистских группировок, таких как ИГИЛ (запрещена в России). Представители стран, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, выразили готовность открыть каналы связи с сирийскими оппозиционерами.

    Иран, основной союзник Асада в регионе, также установил прямую линию связи с новыми лидерами сирийской оппозиции, чтобы избежать конфликтной траектории между странами. Однако неясно, с какой именно сирийской фракцией были установлены контакты Ирана.

    Ранее Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    После смены власти в стране сирийская оппозиция намерена расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.

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    11 декабря 2024, 00:29 • Новости дня
    ООН сообщила о резком росте цен на хлеб в сирийских городах

    ООН сообщила о нехватке продовольствия и переполненности больниц в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%, говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов при ООН.

    Как сообщило ТАСС, в Сирии наблюдается серьезная нехватка продовольствия в крупных городах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Хаме.

    Также дефицит отмечается в Идлибе и Алеппо, где цена на хлеб за период с 27 ноября по 9 декабря увеличилась на 900%. Проблемы с продовольствием усугубляют уже сложившиеся тяжелые условия жизни населения.

    Кроме этого, в УКГВ отметили, что все больницы в Сирии переполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии.

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    10 декабря 2024, 22:03 • Новости дня
    ХАМАС передал Египту список израильских заложников

    ХАМАС передал Египту список удерживаемых израильских заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Движение ХАМАС передало египетской стороне список израильских заложников, содержащихся в секторе Газа, что стало частью усилий по заключению перемирия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Как сообщили журналисты, палестинское движение ХАМАС передало египетской стороне поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Информация об этом поступила от источников телеканала, которые также отметили, что посредники ведут активные консультации для достижения соглашения о перемирии, передает ТАСС.

    По данным Al Arabiya, посредники оказывают давление на Израиль с целью отзыва войск из Филадельфийского коридора, расположенного на границе между Египтом и Газой. Источники утверждают, что контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» должен перейти к Палестинской национальной администрации.

    Вместе с тем ни представители ХАМАС, ни официальные лица Египта на данный момент не подтвердили факт передачи списка заложников. Вопрос о передаче полномочий над пунктом «Рафах» также остается открытым.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, погибли около 1,2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность.

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