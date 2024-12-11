Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Лондонские торговцы напали на экс-чемпиона мира по боксу из-за поддержки Израиля
Мэйуэзер подвергся нападению в Лондоне из-за поддержки Израиля в конфликте
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой в лондонском ювелирном магазине из-за своей поддержки Израиля в конфликте с сектором Газа, сообщило The Sun.
По информации издания, бывший чемпион мира по боксу в пяти категориях Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой во время посещения ювелирного магазина в центре Лондона. Причиной конфликта стало то, что боксер открыто поддерживает Израиль в текущем конфликте в секторе Газа, передает ТАСС.
Сообщается, что группа из 30 мужчин, включая сотрудников магазина, подошла к Мэйуэзеру и начала выражать свои претензии в резкой форме. Это вынудило телохранителей срочно вывести его из магазина и посадить в автомобиль, расположенный поблизости.
Журналисты отметили, что около 10 мужчин пытались приблизиться к спортсмену, в то время как 25 человек оставались в стороне, снимая инцидент на камеру. Из толпы доносились расистские оскорбления и обвинения в одобрении геноцида палестинцев.
Мэйуэзер не пострадал в результате инцидента. В ответ на агрессию он заявил: «Я горжусь своей поддержкой еврейского народа».