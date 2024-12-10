В Госдуме рассказали, как выбрать безопасные подарки детям на Новый год

Депутат Буцкая рассказала, как выбрать безопасные подарки детям на Новый год

Tекст: Евгения Караваева

Выбирая новогодний подарок для ребенка, родители должны быть уверены в его безопасности и качестве, пишет Газета.Ру.

Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства, отметила, что во втором чтении будет представлен законопроект, который обяжет интернет-магазины выкладывать ссылки на сертификаты или декларации, соответствующие каждому товару.

Буцкая обратила внимание на то, что уже сейчас миллионы товаров в интернет-магазинах содержат такие ссылки, что свидетельствует о честности продавцов. В крупных магазинах все товары должны быть сертифицированы, и покупатели имеют право запросить документы. Важно помнить, что безопасность ребенка должна быть в приоритете при выборе, подчеркнула депутат.

Она также напомнила, что Новый год – особенный семейный праздник, когда родители дарят детям ощущение чуда. Подарки остаются в памяти на всю жизнь благодаря атмосфере волшебства, связанной с традицией дарения от Деда Мороза. Буцкая считает, что создание семейных традиций и вера в чудеса играют решающую роль в формировании ребенка, а Новый год – это время для теплых семейных воспоминаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга считает, что украшение городов к Новому году также создает атмосферу чуда и волшебства, и начинать это делать можно в любое время, ведь ожидание праздника приходит к каждому по-своему.

Президент Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и дал возможность детям исполнить их мечты, например: посетить авиационный тренажер в роли пилота и побывать на репетиции ансамбля народного танца им. Моисеева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на невозможность поддержать все просьбы детей к Новому году, все обращения передадут руководству и проанализируют.