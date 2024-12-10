Стало известно о планах Зимбабве запустить космонавта с помощью России

Стало известно о планах Зимбабве с помощью России построить космодром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зимбабве планирует построить собственный космодром и запустить ракету-носитель с помощью России, пишет ТАСС.

Гендиректор Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА) Паинос Гвеме рассказал, что страна надеется на запуск первой ракеты в течение следующих десяти лет. Ведутся переговоры с Роскосмосом о включении Зимбабве в российскую программу подготовки космонавтов, с целью отправки первого зимбабвийского космонавта на орбиту.

Недавно зимбабвийский спутник ZimSat-2 был успешно запущен с космодрома Восточный с помощью российской ракеты «Союз». Спутник предназначен для наблюдения за Землей и сбора данных в сфере сельского хозяйства, экологии и управления природными ресурсами. В Мазове, недалеко от столицы Зимбабве, была введена в эксплуатацию наземная станция слежения за спутниками, создание которой стало возможным благодаря помощи России.

Сотрудничество между ЗИНГСА и РФ началось в 2021 году с подписания меморандума о мирном использовании космического пространства. Российский Роскосмос предоставил зимбабвийским инженерам стипендии для обучения в российских университетах, включая Самарский национальный исследовательский университет и МАИ. Благодаря этому сотрудничеству было разработано и запущено несколько космических аппаратов, а также начата работа над проектом более крупного спутника ZimSat-3.

Гвеме отметил, что станция слежения за спутниками в Зимбабве была обновлена до коммерческого уровня при поддержке Юго-Западного университета в Курске. Она может отслеживать до двадцати российских спутников и получать информацию для прогноза погоды и контроля за экологией. Зимбабве высоко оценивает результаты сотрудничества с Россией и стремится к его дальнейшему развитию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЮАР, Зимбабве и Уганда хотят идти по пути использования дистанционного зондирования Земли для решения прикладных задач, а Роскосмос заявил об укреплении сотрудничества со странами Африки в космической отрасли.