Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».4 комментария
Роскосмос назвал главный интерес африканских стран в космосе
Борисов: Африку в космосе в первую очередь интересует ДЗЗ
Африканские страны в космической отрасли в первую очередь интересует дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), так как оно позволяет решать прикладные задачи, по этому пути хотят идти, как минимум, ЮАР, Зимбабве и Уганда, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, дистанционное зондирование Земли – новое и наиболее приоритетное направление, передает РИА «Новости».
Борисов отметил: африканские и другие страны, с которыми Россия поддерживает контакты, в первую очередь интересуются ДЗЗ, потому что оно имеет более прикладное применение – это и мониторинг окружающей среды, и чрезвычайные ситуации, наблюдение за сельхозугодьями, за водными ресурсами и прочее. Глава Роскосмоса добавил, что те страны, которые только-только начинают осваивать космические технологии, получили рекомендации начинать с создания наземной инфраструктуры, наземных комплексов, которые позволяют принимать, обрабатывать информацию. По его словам, у ЮАР уже есть такие станции, однако она хотела бы развить целую сеть.
«Не только ЮАР, сегодняшние переговоры с Угандой, с Зимбабве говорят о том, что все страны хотят идти по этому пути», – добавил Борисов.
Ранее Россия и ЮАР решили предложить БРИКС разработать систему контроля околокосмического пространства.