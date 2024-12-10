Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Мадуро обвинил ультраправых в попытке развязать войну в Венесуэле
Мадуро заявил, что ультраправые группировки пытаются начать гражданскую войну в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил ультраправые группировки в попытке развязать гражданскую войну в стране, используя конфликты на международной арене.
В своем выступлении Мадуро обвинил ультраправые фашиствующие группировки в том, что они используют мировые события как предлог для дестабилизации ситуации в стране, передает ТАСС. «У империи и правых фашистов закончился учебник заговоров против Венесуэлы, и, когда что-то происходит в мире, они хотят, чтобы это произошло в Венесуэле», – заявил он.
По словам президента, подобная ситуация возникла в 2014 году, когда фашистские группы совершили переворот на Украине. Он отметил, что после прихода к власти фашистов в Киеве, венесуэльские ультраправые также призывали к гражданской войне в Венесуэле.
Мадуро напомнил, что в 2014 году венесуэльский народ смог противостоять массовым беспорядкам и попытке развязать гражданскую войну. Он также подчеркнул, что на данный момент «народный военно-полицейский союз» обеспечивает в стране мир, стабильность и национальное единство. Президент отметил, что текущие события в Сирии вновь побуждают экстремистов призвать к войне в Венесуэле, однако он уверен в способности нации противостоять таким попыткам.
Как ранее писала сообщала газета ВЗГЛЯД, Мадуро осудил решение Запада снять запрет на удары дальнобойным оружием вглубь России. Также он назвал президента Путина звездой мировой политики и сравнил с футболистом Роналду.