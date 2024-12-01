Путин обязал водителей проходить весогабаритный контроль

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин утвердил новое требование для водителей, касающееся прохождения весового и габаритного контроля их транспортных средств. Как сообщает «Газета.Ru», изменения внесены в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Этот документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно новым требованиям, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года, водители будут обязаны пройти весовой и габаритный контроль по требованию должностного лица. Это требование будет актуально в рамках проводимых рейдов по федеральному госконтролю на автомобильном транспорте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, согласно которому с января следующего года российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии, позволяя признавать договоры в рамках страхования Союзного государства и давая возможность заключать их в электронной форме.