Генерал Тренкан назвал заявление Зеленского о «зонтике НАТО» провальным и нереалистичным

Tекст: Дарья Григоренко

Тренкан в интервью Le Parisien выразил мнение, что предложение президента Украины Владимира Зеленского остановить горячую фазу конфликта в обмен на «зонтик НАТО» является признанием провала. Генерал считает, что данное заявление демонстрирует неспособность Зеленского видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее, передает ТАСС.

«Как можно еще до начала переговоров объявлять, каким образом они закончатся?» – задается вопросом Тренкан.

Генерал подчеркнул, что такой подход исключает возможность участия России в переговорах. По его мнению, добиться участия президента России Владимира Путина при таких условиях нереально, поскольку «ставить НАТО во главу угла – это то, что абсолютно неприемлемо для российской стороны».

Заявление Зеленского, по мнению Тренкана, является «бесплодной затеей», которая не произвела впечатления. Он добавил, что текущая ситуация для Украины крайне неблагоприятна, так как украинская армия испытывает трудности. Президент США Джо Байден говорит о необходимости мобилизации молодежи, ожидается приход к власти Дональда Трампа, что создает дополнительное давление как в военном, так и в политическом плане, уточнил он.

Кроме того, Тринкван подчеркнул, что Франция и союзники по НАТО могли бы ввести войска на Украину на линию соприкосновения для обеспечения безопасности Киева. «Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», – приводит его слова Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Он заявил, что на этой линии страны ЕС якобы должны зафиксировать статус Украины и начать вести долгие переговоры с Россией.

Напомним, Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО». Французский политик Флориан Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи его замораживания.