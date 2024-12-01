Всероссийский фестиваль «Бизнес молодых» собрал 1,5 тыс. участников

Tекст: Дарья Григоренко

«Бизнес молодых» прошел 30 ноября в Национальном центре «Россия». На мероприятии подвели итоги программы по развитию молодежного предпринимательства в 2024 году. Организатором фестиваля выступает направление Росмолодежь.Бизнес.

На фестивале были организованы более 20 мероприятий, включая лекции от известных предпринимателей, мастер-классы и деловые игры. Особое внимание уделили конкурсу «Молодой предприниматель России», который определил победителей в трех лигах и 12 номинациях, таких как «Социальный бизнес» и «Семейный бизнес», «#БизнесМыВместе» – номинация, направленная на поощрение инициатив предпринимателей на Донбассе и в Новороссии.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко направил участникам и победителям конкурса приветственное обращение. Он привел слова президента Владимира Путина – «важно, что молодых предпринимателей сегодня объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны».

«Фестиваль дает дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, и это национальная цель развития России. По сравнению с прошлым годом, число участников проекта выросло в три с половиной раза — до 35 тыс.. Друзья, перед вами сегодня открыты все пути для воплощения в жизнь интересных стартапов, идей и проектов. Со своей стороны Правительство продолжит помогать таким инициативам. Желаю вам успехов, благополучия, победы в конкурсе и реализации всех намеченных планов», – говорится в приветствии вице-премьера.

Фестиваль также отметил лучших участников Клуба молодых предпринимателей и проектов «Бизнес.Наставники» и «Точки притяжения». На фестивале стали известны регионы-лидеры по реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Это Кировская, Ярославская, Калининградская, Орловская, Мурманская, Нижегородская, Калужская, Архангельская и Тамбовская области, Москва, Республика Чувашия.

Специальными гостями фестиваля стали предприниматель Михаил Гребенюк и дизайнер Артемий Лебедев, которые поделились своим опытом с участниками. «В России очень много возможностей и много людей, которые еще не знают, что можно взять и сделать практически все. Огромное количество вещей, в которых можно себя применить, очень много самых разных индустрий, и нужно пользоваться возможностями, которые тебя окружают. Молодые люди лучше учатся, у них больше сил. Они еще не знают, что и как работает, поэтому их можно направить сразу на правильную дорогу, чтобы они с юных лет были вовлечены во все процессы. Участники фестиваля точно знают, зачем они сюда пришли, что у них есть умения и таланты и надо не бояться никаких задач», – отметил Лебедев.

На фестивале свои проекты представили участники акселератора «СтартТех», а на «Маркете молодых» были показаны собственные бренды молодых предпринимателей.