Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес это уловил и принялся штамповать такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».0 комментариев
СК начал проверку после возврата Superjet в Минеральные Воды
СК России проверяет причины возврата Superjet-100 в аэропорт Минеральных Вод
Следственный комитет России начал проверку после возвращения Superjet-100 в Минеральные Воды из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра.
Как сообщает ТАСС, СК начал доследственную проверку после возвращения самолета Sukhoi Superjet 100-95 в аэропорт Минеральных Вод. Воздушное судно, выполнявшее рейс Минеральные Воды – Сочи, вернулось обратно из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра.
На борту самолета находились 101 пассажир и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. Минераловодский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Красноярске из-за проблем с шасси, 24 ноября было зарегистрировано пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100, включая пожар и неисправности в системах гидравлики и шасси, а Турция решила провести расследование по поводу инцидента с российским SSJ-100 в Анталье.