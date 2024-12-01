В Бухаресте прошел парад ко Дню национального единения

В Бухаресте состоялся парад с участием НАТО ко Дню национального единения Румынии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в Бухаресте на площади Арки Триумфа прошел военный парад, посвященный Дню национального единения. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие из Румынии и стран НАТО. Всего в параде задействовано около 190 единиц техники, включая транспортные и боевые самолеты. Среди участников парада также были подразделения из Албании, Бельгии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Италии, Польши, США и других стран.

Молдавию на параде представляли 30 военнослужащих, включая знаменосцев из роты Почетного караула и миротворцев 22-го батальона «Голубые каски». Делегацию возглавляла старший лейтенант Кристина Долгорук. Стоит отметить, что молдавские военные принимают участие в подобных парадах в Бухаресте с 2014 года.

День национального единения отмечается в Румынии ежегодно 1 декабря. Это праздник, который существует с 1990 года в память о событиях 1918 года, когда представители Трансильвании и Баната проголосовали за объединение с Королевством Румыния. Военные парады традиционно проводятся в этот день, и большинство граждан получают выходной.

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