Telegraph: Трамп может освободить Британию от американских импортных тарифов

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, избранный президент США рассматривает возможность освобождения Великобритании от импортных тарифов, передает РИА «Новости».

Telegraph отмечает, что такие меры могут быть приняты в рамках специальной сделки, которую Британия надеется заключить в ближайшие месяцы.

Известно, что Трамп заявлял о планах ввести тарифы в размере 10-20% на импортные товары, а для товаров из Китая – до 60%. Источники, близкие к Трампу, сообщают, что Великобритания может быть исключена из этой политики, если Лондон согласится на определенные политические уступки.

Также издание указывает, что британские министры намерены использовать «особые отношения» с США для достижения сделки, которая освободит их страну от тарифов.

По оценкам британского правительства, в случае полного введения тарифов экономика страны может сократиться на 0,7%. Лондон также предполагает, что особая сделка может включать в себя уступки по вопросам, связанным с Европейским союзом.

Ранее британский аналитик Пол Тейлор отмечал, что победа Трампа на выборах в США создаст угрозу торговой войны для Европы, а также усилит позиции президента России Владимира Путина.