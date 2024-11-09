В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
Telegraph: Трамп может освободить Британию от американских импортных тарифов
Великобритания может быть освобождена от импортных тарифов США в рамках особой сделки после победы Дональда Трампа, пишет Telegraph.
По данным газеты, избранный президент США рассматривает возможность освобождения Великобритании от импортных тарифов, передает РИА «Новости».
Telegraph отмечает, что такие меры могут быть приняты в рамках специальной сделки, которую Британия надеется заключить в ближайшие месяцы.
Известно, что Трамп заявлял о планах ввести тарифы в размере 10-20% на импортные товары, а для товаров из Китая – до 60%. Источники, близкие к Трампу, сообщают, что Великобритания может быть исключена из этой политики, если Лондон согласится на определенные политические уступки.
Также издание указывает, что британские министры намерены использовать «особые отношения» с США для достижения сделки, которая освободит их страну от тарифов.
По оценкам британского правительства, в случае полного введения тарифов экономика страны может сократиться на 0,7%. Лондон также предполагает, что особая сделка может включать в себя уступки по вопросам, связанным с Европейским союзом.
Ранее британский аналитик Пол Тейлор отмечал, что победа Трампа на выборах в США создаст угрозу торговой войны для Европы, а также усилит позиции президента России Владимира Путина.