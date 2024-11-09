В Москве прошел концерт ко Дню народного единства

В Музее Победы состоялся праздничный концерт в честь Дня народного единства

Tекст: Александра Юдина

В Москве, в Музее Победы, 8 ноября 2024 года состоялся концерт, приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие стало частью ежегодной традиции, организованной Бессмертным полком России, с целью напомнить о важности единства и дружбы в обществе.

Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина подчеркнула значимость этого праздника, напомнив о событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от польских интервентов.

На концерте присутствовали представители социально незащищенных слоев населения, включая людей старшего поколения. Им была предложена программа из творческих номеров и любимых песен.

Заслуженный артист РФ Александр Олешко исполнил песни военных лет, а Сергей Куприк, также заслуженный артист, выступил с патриотической речью, отметив, что единство делает народ непобедимым.

Зрителей также порадовали выступления Михаила Гаврилова, заслуженного гармониста Святослава Шершукова, шоу-балета «Фестиваль», Анны Ушковой и других артистов.

Концерт завершился выступлениями ВИА «Форпост имени А. Демидова», детского хора имени В.С. Попова и военного оркестра. Публика, в том числе 95-летний Борис Васильевич, отметила значимость таких мероприятий для объединения людей.