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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 17:07 • Новости дня

    Участвовавшие в спецоперации братья из Кот-д'Ивуара получили гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое уроженцев Кот-д'Ивуара, которые добровольно отправились в зону специальной военной операции и служили в штурмовых подразделениях, стали гражданами России в упрощенном порядке.

    Молодые люди приехали в Чувашию для прохождения курсов и поступления в вуз, а летом 2025 года заключили контракт с Минобороны. «Для братьев из Западной Африки приезд в Россию был давней мечтой», – сообщили в МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что уроженцы Африки воевали в штурмовых подразделениях. Они многократно рисковали жизнью, подставляя плечо боевым товарищам, вытаскивая раненых с поля боя, и сами получили ранения.

    По истечении срока контракта управление по вопросам миграции помогло бойцам оформить документы. К ним применили особый порядок приобретения гражданства со сроком рассмотрения не более одного месяца. В пятницу двоюродным братьям, награжденным орденами Мужества, в торжественной обстановке вручили российские паспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года полиция помогла восстановить документы проходящему службу в зоне спецоперации уроженцу Казахстана.

    Прошлым летом управление миграции МВД Северной Осетии выдало российский паспорт получившему ранение в ходе боевых действий казахстанцу.

    В начале прошлого года приехавший на учебу и заключивший контракт с Минобороны уроженец Алжира получил гражданство в Томске.

    23 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие российской диверсионной группы форсировали реку Днепр и высадились на правом берегу в микрорайоне Корабел в черте города Херсона, сообщили украинские СМИ.

    Российские военные смогли переправиться через Днепр и добраться до правого берега в херсонском микрорайоне Остров, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По данным Telegram-канала «Форпост 34», связанного с 34-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, бойцы 126-й бригады береговой обороны Вооруженных сил России воспользовались туманом и плохой погодой для переправы. Ресурс сообщает о якобы уничтожении всех высадившихся групп и взятии одного человека в плен, однако на официальных страницах украинской бригады информации об этом бое нет.

    Местные херсонские паблики заявляют, что часть российских военных добралась до зданий на правом берегу, а некоторым удалось скрыться с места высадки. Появление сил России в черте города называют опасным прецедентом, вызывающим вопросы к организации обороны ВСУ.

    В официальных сводках Генштаба ВСУ говорится об отсутствии наступательных действий российских войск на Приднепровском направлении, о высадке военных в Херсоне ведомство не сообщало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы российской группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

    Во вторник военнослужащие отбили массированный удар украинских дронов по зданию в населенном пункте Раденск.

    В прошлом году российские силы разгромили готовившее атаку через Днепр подразделение украинских военных.

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    23 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилась фотография новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на украинской территории, сообщают Telegram-каналы.

    На территории Украины упала новая крылатая ракета «Филин», фото ракеты опубликовал канал «Военный Осведомитель».

    Противник открыто опасается появления у России нового вооружения. Пока украинские военные разрабатывают средства перехвата реактивных беспилотников «Герань» и учатся с ними бороться, Москва делает ставку на массовые дешевые крылатые ракеты.

    Отмечается, что подобные ракеты летят гораздо быстрее и маневреннее беспилотников, а также не требуют отдельных дронопортов для запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Минобороны заявило о нанесении массированного удара по киевским предприятиям по производству беспилотников и ракет для украинской армии.

    В понедельник источник в российских силовых структурах доложил об уничтожении стоянки с военной техникой вооруженных сил Украины к югу от Харькова.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    23 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают выполнение мероприятий по ликвидации одиночных групп противника, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и 10 станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники Вооруженных сил Украины, которая принадлежала в том числе латиноамериканским наемникам.

    Группировка «Север» уничтожила пять радаров ВСУ под Харьковом.

    В среду иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка.

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    23 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»

    Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной

    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Олег Исайченко

    Ракета «Филин» способна поражать широкий спектр целей противника, оставаясь при этом сложной мишенью для средств ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он обратил особое внимание на то, что изделие оснащено турбореактивным двигателем российского производства – по его словам, это серьезный технологический прорыв.

    «Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.

    «Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.

    По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

    Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

    «Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.

    За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

    «Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.

    Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

    На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.

    «Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».

    Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

    «Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

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    23 октября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России поразили операторов и место хранения БЭК в одесском порту Вилково
    ВС России поразили операторов и место хранения БЭК в одесском порту Вилково
    @ Veoret/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины, а также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    ВС России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Полтавской области поражено вагонное депо «Полтава», территория которого используется украинской армией для хранения и ремонта военной техники.

    В Одесской области в порту Вилково поражены два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая их хранение и подготовку к применению.

    Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило о поражении заводов оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры в Киеве и портовых объектов в Одесской области. В среду российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине. Во вторник Вооруженные силы России поразили контейнеровоз с грузами для украинской армии в порту Одессы.

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    23 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Колумбийские наемники по ошибке уничтожили спецназ ВСУ

    Наемники из Колумбии по ошибке уничтожили спецназ ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что служащие в Вооруженных силах Украины колумбийские наемники ошибочно ударили по украинским штурмовикам под Купянском в Харьковской области.

    Колумбийские операторы беспилотников в составе Вооруженных сил Украины по ошибке уничтожили крупную группу украинского штурмового спецназа в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Под Купянском в первой половине сентября колумбийские дроноводы ошиблись и уничтожили большую группу боевиков украинского штурмового спецназа», – сказал Лебедев.

    После этого инцидента между иностранцами и украинскими военными начался конфликт. Во время отступления латиноамериканских бойцов со своих позиций по ним якобы случайно нанесла удар артиллерия ВСУ.

    Лебедев добавил, что украинское командование решило укомплектовывать подразделения наемников бойцами националистических батальонов на треть во избежание дружественного огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил канадского наемника Инсо Джона к 14 годам колонии строгого режима.

    В среду российский военнослужащий с позывным Ерман сообщил об уклонении иностранных наемников в рядах украинской армии от боя при штурме села Нефедовка в Харьковской области.

    Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал о решении украинских командиров обманом заводить колумбийских бойцов на передовые позиции.

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    23 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270

    Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 270 на 270

    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270, сообщило Министерство обороны.

    С подконтрольной Киеву территории вернулись 270 российских военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 270 бойцов ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Возвращенные военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военных на белорусско-украинской границе.

    В августе Россия и Украина провели взаимное возвращение военнослужащих в Гомельской области.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Подполковник Нацгвардии расстрелял бойца ПВО Украины в Чернигове

    Подполковник Нацгвардии расстрелял военного бригады ПВО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины (НГУ) из табельного оружия расстрелял военнослужащего радиотехнической бригады ПВО Петра Семироза.

    В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины расстрелял из табельного оружия военнослужащего 138-й радиотехнической бригады ПВО Петра Семироза, сообщают российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Причины расстрела на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых украинских военнослужащих.

    Ранее украинский командир с позывным Казантип приказал своему подчиненному с позывным Рефери расстрелять двух сослуживцев в Запорожской области.

    Кроме того, в Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения.

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    23 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика после периода перегрева начнет постепенно переходить к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Банка России отметила снижение склонности россиян к сбережению на фоне растущего интереса к альтернативным источникам накоплений.

    Председатель Центробанка сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику.

    Набиуллина спрогнозировала возвращение темпов роста цен в стране к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года.

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    23 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за неделю продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации и освободили 13 населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник, Тимошевку, Червоный Яр и Мировку в Запорожской области, взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 1380 военнослужащих, 22 бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, взяв под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1560 военнослужащих, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и освободили Алексеево-Дружковку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял более 1275 военнослужащих, 16 бронемашин, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2405 военнослужащих, 44 бронемашины, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили Малокатериновку и Юльевку в Запорожской области.

    Подразделения нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты.

    Уничтожены до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и восемь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Мировку.

    Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    До этого освободили запорожский Тимашевск.

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 06:52 • Новости дня
    Уничтожена стоянка техники латиноамериканских наемников ВСУ под Харьковом

    Крупная стоянка техники наемников ВСУ уничтожена под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники Вооруженных сил Украины, которая принадлежала в том числе латиноамериканским наемникам.

    «Под Харьковом уничтожена крупная стоянка техники ВСУ, в том числе принадлежащая латиноамериканским наемникам», – сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

    В результате удара украинские войска потеряли более 10 единиц автомобильной и бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска точным ракетным ударом уничтожили стоянку с военной техникой ВСУ к югу от Харькова.

    В воскресенье операторы центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск в Харьковской области.

    В тот же день летчики Воздушно-космических сил нанесли удар по пункту временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в этом регионе.

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