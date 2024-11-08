В Татарстане задержали участника украинской террористической организации

ФСБ задержала жителя Набережных Челнов за связь с украинской террористической группой

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Татарстане сотрудники управления ФСБ задержали 35-летнего жителя города Набережные Челны, подозреваемого в участии в террористическом украинском формировании, сообщает ТАСС. Мужчина обвиняется в сборе и передаче информации о местонахождении объектов оборонной промышленности, а также в организации схрона с компонентами зажигательного устройства.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, задержанный установил контакт с представителем украинской террористической организации через приложения Telegram и Signal. Это произошло в ноябре 2023 года. Его целью было содействие в совершении диверсий на территории Республики Татарстан.

В ходе следствия было выявлено, что подозреваемый передавал сведения о расположении объектов оборонной промышленности и военных комиссариатов. Кроме того, он организовал схрон в одной из лесополос, где хранились компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ за участие в деятельности организации, признанной террористической по законодательству РФ. Задержанный признал свою вину и дал соответствующие показания.

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