Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
ФСБ задержала в ЛНР экс-боевика украинского националистического батальона
Бывшего боевика нацбатальона задержали в Луганской народной республике по подозрению в участии в военных преступлениях против мирного населения Донбасса, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Задержанный подозревается в преступлениях против мирных жителей региона, он ранее служил в украинском националистическом военизированном формировании и придерживался идеологии неонацизма, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что подозреваемый – это житель города Старобельска. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее бывший ротный командир из «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) с позывным «Рыжий Макс» заявлял, что военкоматы Украины заставляют людей идти служить в этот нацбат обманом.