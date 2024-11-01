ФСБ задержала в ЛНР экс-боевика украинского националистического батальона

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный подозревается в преступлениях против мирных жителей региона, он ранее служил в украинском националистическом военизированном формировании и придерживался идеологии неонацизма, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемый – это житель города Старобельска. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший ротный командир из «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) с позывным «Рыжий Макс» заявлял, что военкоматы Украины заставляют людей идти служить в этот нацбат обманом.