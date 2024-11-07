Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Путин рассказал, что пользуется интернетом «очень примитивным образом»
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом.
«Вы знаете, очень примитивным образом: так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», – рассказал Путин, отвечая на вопрос, как он пользуется интернетом, сообщает РИА «Новости».
На вопрос о том, пользуется ли он отечественными поисковыми системами, Путин ответил утвердительно.