Путин рассказал, что пользуется интернетом «очень примитивным образом»

Путин: За формирование нового мира развернулась борьба

Tекст: Ольга Иванова

«Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».

«Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.