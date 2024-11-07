Пассажир рассказал об обстановке на застрявшем в Японии круизном лайнере

Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности

Политолог Рар: Германия и Евросоюз шокированы победой Трампа

Tекст: Евгений Поздняков

«Немецкие правящие элиты в панике и тревоге: надежды на победу Камалы Харрис не оправдались даже несмотря на колоссальную поддержку, которую ей оказывали европейцы вплоть до вмешательства в американские выборы. В Германии недоумевают: как жители США посмели выбрать президента, являющегося «врагом либеральной демократии», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Немцы не понимают, что граждане Штатов голосовали за политика, которого считают более компетентным в экономических вопросах. Их пугает возможность того, что Дональд Трамп может прекратить помощь Украине и остановить конфликт путем раздела страны. Европейцы боятся подобного развития событий, поэтому они готовы и дальше поставлять ВСУ вооружения», – отмечает он.

«Они надеются, что Киев не проиграет, однако без США это практически невозможно. Кроме того, у немцев имеется страх того, что победа Трампа может негативно сказаться на торговле со Штатами, ведь при нем налоги на ввоз немецкой продукции могут увеличиться до 20%. К тому же новый глава Белого дома способен и распустить НАТО», – акцентирует собеседник.

«Поэтому Кильский институт мировой экономики заговорил о самом опасном моменте в истории ФРГ. У Германии давно отсутствует рост финансовых показателей, а столкновение с новыми вызовами в этой сфере может привести к ослаблению Берлина. Поэтому лидеры страны пребывают в растерянности», – считает эксперт.

«Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он попытается развивать сотрудничество с правыми политиками ЕС, например, с Виктором Орбаном или «Альтернативой для Германии». Кроме того, новый президент США не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина», – полагает он.

«ФРГ для Трампа, повторю, в первую очередь нежелательный конкурент в глобальной экономике. Он с удовольствием подчинит себе энергетический рынок Европы, вынуждая федерацию закупать в больших объемах сжиженный газ и нефть у Штатов. При этом с Россией он воевать не намерен. США готовятся к длительному конфликту с Китаем и Ираном, а дополнительный фронт в виде Москвы им не нужен», – заключил Рар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС договориться о совместных шагах после победы Трампа. В соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) глава государства сообщил, что совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он будет работать над тем, чтобы сделать Европу более единой, сильной и суверенной. По его мнению, союзу необходимо забыть о принципе «каждый сам за себя».

При этом возвращение Дональда Трампа в Белый дом настораживает правящие круги объединения. Как пишет Financial Times, политики ЕС шокированы масштабами победы кандидата от Республиканской партии. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», – сказал изданию неназванный чиновник Евросоюза.

Однако, по словам Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, объединение продолжит поддержку ВСУ даже после победы Трампа, пишет РИА «Новости». «Не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году», – добавил он. Дипломат уточнил, что члены союза сохраняют единство по вопросу оказания помощи офису Зеленского.

Напомним, голосование за президента США состоялось 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как представитель демократов Камала Харрис достигла показателя в 224.