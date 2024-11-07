Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Пассажир рассказал об обстановке на застрявшем в Японии круизном лайнере
Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas в Японии ожидают возвращения в Шанхай 11 ноября, на борту спокойная обстановка, людям предоставили бесплатный интернет, сообщили очевидцы.
Обстановка на круизном лайнере, застрявшем в порту Иокогамы, спокойная, на судне работают рестораны и проходят шоу. Один из пассажиров сообщил со ссылкой на капитана, что отправка в Шанхай назначена на 8 ноября, прибытие – на 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Одна пассажирка сообщила, что организаторы помогают пассажирам изменить перелеты и бронь в отелях. Другая пассажирка добавила, что большинство людей на борту – пожилые и дети.
Еще один очевидец отметил, что борту есть бесплатный интернет, многие россияне планировали возвращение ранее запланированной даты, но готовы подождать. Некоторые россияне обратились в консульский отдел за разрешением на вылет в Шанхай без ожидания завершения ремонта.
Посольство России в Японии оказывает помощь российским гражданам на борту. Оно также поддерживает связь с местными властями и туроператором, помогая организовать выезд. Консульский отдел получил около 50 обращений за содействием в вылете в Шанхай.
Напомним, около 600 туристов застряли на круизном лайнере Spectrum of The Seas в Японии. Пассажиры, воспользовавшиеся безвизовым транзитом через Шанхай, должны покинуть страну в течение 144 часов, а руководство Royal Caribbean не соглашается с условиями японских властей, опасаясь убытков.
На борту лайнера находится примерно 340 российских пассажиров.
Также организаторы решили сделать алкоголь на лайнере бесплатным для пассажиров, чтобы создать им более комфортные условия в ожидании.