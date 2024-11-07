Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
На форуме «ГосСтарт» обсудили способы привлечения молодежи на госслужбу
В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский форум «ГосСтарт», направленный на привлечение молодежи в государственные структуры и обсуждение новых методов работы.
Форум «ГосСтарт» собрал молодых госслужащих со всей страны для обмена опытом и формирования новых идей среди молодых специалистов.
Участникам форума были предложены лекции, мастер-классы и дискуссии. Одной из ключевых тем обсуждения стало формирование положительного имиджа госслужащего и разработка механизмов привлечения молодежи в госструктуры. В программе форума также участвовали известные лекторы, такие как актер театра и кино Егор Бероев и проректор Корпоративного университета правительства Москвы Сергей Журихин.
В рамках форума участники работали над проектами по семи направлениям, включая международное сотрудничество и здравоохранение. Итоговые презентации оценивали представители российского политического и общественного сектора. На мероприятии также впервые представили программу для наставников из «Движения Первых».
По завершении форума участники смогли представить свои проектные решения и получить возможность попасть в кадровый резерв программы «ГосСтарт».
Руководитель образовательного центра Росмолодежи «ГосСтарт» Иван Калмыков отметил, что форум помогает молодым госслужащим улучшать свою квалификацию и развивать профессиональные навыки.
Цель программы «ГосСтарт» – развитие молодых кадров, ориентированных на служение обществу и государству.