Депутат Госдумы Шеремет обвинил выборы в Молдавии в госперевороте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президентские выборы в Молдавии можно считать государственным переворотом, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что выборы были жестко контролируемы извне и не обладают легитимностью. Шеремет выразил мнение, что президент Майя Санду обладает такой же легитимностью, как и президент Украины Зеленский, которого он назвал «просроченным».

Депутат также отметил, что в сложившихся обстоятельствах Молдавию нельзя признать страной, где выборы прошли в соответствии с принципами свободного волеизъявления народа. По его словам, подобное признание означало бы поддержку «политического терроризма» и нарушение прав человека, а также международных принципов проведения выборов.

Шеремет, представляющий Крым в российском парламенте, занимает пост в комитете по безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.