  • Новость часаТрамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки
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    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»
    NYT назвала наиболее вероятного победителя выборов в США
    Захарова назвала «главную боль Америки»
    Богословская: Трансгендеры должны снижать тестостерон или соревноваться с мужчинами
    Трамп пожаловался на «массовое мошенничество» на выборах
    Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов
    Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом США
    Букмекеры назвали фаворита на выборах в США
    Выборы 2024 года стали самыми дорогими в истории США
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    5 комментариев
    6 ноября 2024, 08:58 • Новости дня

    Цены на нефть снизились более чем на 1% после выхода данных о росте запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду снижаются более чем на 1% после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.37 падает на 1,35%, до 74,51 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на WTI на 1,31%, до 71,05 доллара, передает РИА «Новости».

    API опубликовал оценку запасов нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 ноября, выросли на 3,132 млн баррелей, больше прогнозов аналитиков, которые ждали их роста на 1,8 млн баррелей.

    Кроме того, эксперты следят за выборами президента в США. «Внешняя политика США становится вероятным фактором для рынка нефти в ближайшем будущем», – цитирует Bloomberg аналитика Сommonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

    5 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку и языкам республик России.

    Глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России отметил, что такие учебники должны быть сбалансированы и взаимосвязаны, передает РИА «Новости».

    «При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как «Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации», – добавил российский лидер.

    Председателем Совета, на заседании которого обсуждалась данная инициатива, является советник президента Елена Ямпольская.

    В августе в Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    5 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Погибший на СВО снайпер оставил предсмертное письмо родителям
    Погибший на СВО снайпер оставил предсмертное письмо родителям
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб 4 января от удара дрона. Перед смертью он оставил через своего друга обращение к родителям, которое они позже опубликовали, сообщили СМИ.

    Как передает 72.RU, в письме Якубенко пишет: «Мама и папа, если вы это читаете, то меня уже, наверное, нет». Он призвал родителей не лить слезы и попросил отца построить новую баню, посадить дерево и завести собаку, пишет «Московский комсомолец».

    Также снайпер рекомендовал родителям поехать на море и пожелал, чтобы отец не работал на вахте. В письме было сказано: «Мам, папа, жизнь одна, не тратьте время зря, наслаждайтесь временем, встречая рассвет у моря, ничего не откладывайте на потом».

    Якубенко отметил, что ни о чем не жалеет и всегда будет рядом с родителями, даже после своей смерти.

    Ранее сообщалось, что у погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 19:15 • Новости дня
    Ереван отказался от армянского коньяка

    Армения решила переименовать армянский коньяк в Armenian brandy

    Ереван отказался от армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянское руководство избрало новое название для армянского коньяка – Armenian brandy, планируется создать новый бренд и продвигать его на европейских рынках.

    Министерство экономики страны объявило о решении переименовать армянский коньяк в Armenian brandy, передает ТАСС.

    Глава ведомства Геворг Папоян сообщил, что название было предложено после проведенных работ, соответствующие инстанции в Евросоюзе уже проинформированы о данном изменении. Он отметил, что между Арменией и Евросоюзом утверждена программа по продвижению нового бренда, которая начнется во второй половине ноября.

    Ранее Армения заявила о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию, а премьер-министр Никол Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, что обусловлено необходимостью отказаться от использования термина, ассоциирующегося с Францией.

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    5 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначается временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

    «В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», – цитирует указ РИА «Новости».

    Также документ принимает отставку Гольдштейна с поста главы ЕАО. Указ вступает в силу с дня подписания, с 5 ноября 2024 года.

    Мария Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Мария Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции.

    В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Врио главы республики по предложению президента стал бывший глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области.

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    6 ноября 2024, 03:33 • Новости дня
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    @ Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы данные exit poll компании Edison research об уровне поддержки кандидатов в президенты США в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

    В Аризоне о поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили 46% избирателей, столько же выразили поддержку кандидату от демократов Камале Харрис. При этом exit poll в 2020 году давал Трампу 48%, а кандидату от демократов Джо Байдену – 49%.

    В Висконсине, по данным exit poll, Трамп получает 44% голосов (в 2020 году – 43%), Харрис – 47% (у Байдена было 50%), передает РИА «Новости».

    В Джорджии о поддержке Трампа заявили 46% избирателей, Харрис – 49%. В 2020 году Трамп также набирал 46%, Байден – 50%.

    В Мичигане 45% избирателей заявили, что симпатизируют Трампу, 48% – Харрис. Трамп сохранил поддержку на прежнем уровне, а вот Байдена в 2020 году поддерживал 51%.

    В Неваде exit poll дает Трампу 47% (в 2020 году было 48%); у Харрис – 44%, Байден в 2020 году набирал 52%.

    В Пенсильвании Трамп также сохранил результат 2020 года – 47%. Харрис вновь получила меньшую поддержку, чем Байденв в 2020 году – 46% и 50% соответственно.

    В Северной Каролине о симпатиях к Трампу заявили 43% избирателей (в 2020 году было 47%). О поддержке Харрис сообщили 48% избирателей (Байден в 2020 году в exit poll набирал 50%).

    Напомним, на общенациональном уровне, по данным exit poll компании Edison research, Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа – 44%. При этом портал RealClearPolitics сообщал, что в большинстве колеблющихся штатов большей поддержкой пользуется Трамп.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



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    32 комментария


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    5 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Установлено место службы в ВСУ обвиняемого в убийстве Дугиной
    Установлено место службы в ВСУ обвиняемого в убийстве Дугиной
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинец Богдан Цыганенко, обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим ВСУ, такая информация содержится в документах украинских госорганов.

    Цыганенко, согласно этим документам, первого июня 2024 года находился на военной службе в одном из подразделений ВСУ, передает РИА «Новости». Его статус военнослужащего был подтвержден в решениях государственных органов Украины 14 августа 2024 года.

    Ранее журналист и иноагент Олег Кашин заявлял, что другой обвиняемый в причастности к убийству Дугиной Александр Сучков попал в плен к вооруженным силам Украины.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дугиной выехать из России.

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    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лавров сделал заявление по ситуации в Приднестровье после выборов в Молдавии

    Лавров выразил надежду на благоразумие Кишинева для избежания эскалации в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2».

    В интервью РИА «Новости» министр выразил надежду на то, что власти Молдавии будут благоразумны и избегут шагов, способных привести к повышению напряженности в Приднестровье. Лавров отметил, что ситуация в регионе сложная, на нее влияют внутриполитические процессы в Молдавии.

    Министр подчеркнул важность благоразумия, так как переговорный процесс в формате «5+2» сейчас заморожен. Согласно его словам, пауза в работе этого механизма длится с октября 2019 года из-за противоположных позиций Кишинева и Тирасполя по ключевым вопросам урегулирования.

    Лавров также выразил несогласие с мнением о необходимости создания новых площадок для диалога по приднестровскому вопросу, подчеркнув, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем остается необходимым.

    Исторически Приднестровье, население которого составляет около 60% русских и украинцев, искало выход из Молдавии из-за страхов перед национализмом и возможным присоединением к Румынии. После попыток молдавских властей решить конфликт силой в 1992 году, Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, но большинству из них не удалось проголосовать на выборах президента.

    Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов.

    Россия, как заявил Песков, не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.

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    5 ноября 2024, 20:47 • Новости дня
    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя

    Дипломат Долгов: Запад изначально не был готов на полный разрыв отношений с Россией

    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Попытка Запада изолировать Россию отменила сама себя. Иначе как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Москвой, но при этом направлять новых послов в Москву для передачи верительных грамот? Об этом газете ВЗГЛЯД сказал дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами.

    «Еще в первые месяцы спецоперации западные политики громогласно заявляли о погружении России в международную изоляцию. В итоге контакты Москвы со странами НАТО и ЕС значительно сократились, но запал Брюсселя и Вашингтона оказался самообманом. Они оказались не готовы к полному разрыву диалога», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Подлинная изоляция немыслима без понижения уровня дипломатических отношений. Однако на этот шаг западные государства не решились. Их послы продолжают прибывать в Россию, они сменяют предшественников, работа их представительств не прекратилась. Таким образом, в позиции ЕС и НАТО чувствуется некоторое лукавство», – отмечает он.

    «Почему так происходит? Брюссель и Вашингтон пристально следят за ходом конфликта на Украине. Они прекрасно понимают, что ВСУ максимально далеки от победы. Стратегические тенденции складываются в пользу Москвы, а значит, рано или поздно им придется договариваться с нами о будущем европейской безопасности», – акцентирует собеседник.

    «Для этого потребуются дипломатические каналы, которые они, собственно, и сохраняют. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в процессе организации различных форматов сотрудничества стран Глобального Юга. Вспомним хотя бы саммит БРИКС, который недавно завершился в Казани. Мероприятие посетили многие международные лидеры. Столица Татарстана принимала по-настоящему важное в глобальном смысле событие», – рассуждает он.

    «Поэтому терять связь с Россией, выступающей инициатором столь масштабных процессов, как минимум неразумно. Необходимость поддерживать диалог с Москвой вынуждает западные государства даже пренебрегать интересами офиса Зеленского, в котором вот уже третий год ждут «вычеркивания» России из ключевых международных проектов», – добавляет эксперт.

    «Можно сказать, что западная изоляция отменила саму себя. Как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Россией, отправляя своих же послов в Москву для передачи верительных грамот? Однако несмотря на сохранение каких-либо дипломатических каналов с Западом, мы не возлагаем на них большие надежды», – говорит собеседник.

    «В конечном счете Россия никогда не выступала инициатором сокращения возможностей диалога с тем же Евросоюзом. Наша страна готова вести диалог на том уровне, который сочтут приемлемым для себя государства ЕС. Ратовать за его наращивание нам неинтересно, но и закрывать двери для желающих вновь наладить контакты мы не намерены», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами. В ней приняли участие представители 28 государств. Примечательно, что в их число вошли и члены НАТО. Так, на мероприятие прибыли дипломаты Албании, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии.

    Помимо них на церемонии присутствовали и послы стран, выступающих союзниками альянса: Аргентины, Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Японии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие недружественных государств в мероприятии объясняется ценностью дипломатии.

    Он напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора разрыва отношений с Западом. «Каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными международными акторами.

    Напомним, вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры посла. Это первая в 2024 году подобная церемония. Как правило, их проводят несколько раз за год. В прошлый раз Владимир Путин участвовал в данном мероприятии 4 декабря 2023 года. Тогда на нем присутствовали представители 21 государства, в том числе ФРГ, Южной Кореи, Швеции, Словении, Австралии и Британии.

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    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

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    5 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    Российские ноутбуки обогнали американские по продажам

    «Коммерсант»: Ноутбуки из России заняли 11,6% рынка, обойдя американские бренды с 10%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские производители ноутбуков впервые заняли более 11% рынка, обойдя американские бренды, чья доля в 2023 году снизилась до 10%.

    Как сообщает «Коммерсант», в России за период с января по середину октября 2023 года было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей. Продажи в денежном выражении увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом, а в количественном – на 6%.

    Российские ноутбуки увеличили свою рыночную долю до 11,6%, обойдя американские бренды, такие как Apple, Dell и HP, чья совокупная доля не превышает 10% от всех проданных устройств. В 2022 году на американские бренды приходилось 30% рынка, а на российские – только 4%.

    Ведущие позиции на российском рынке ноутбуков по-прежнему занимают китайские и тайваньские бренды. Asus и Lenovo, в частности, обеспечивают 70–72% продаж, оставаясь главными игроками в этом сегменте в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний ICL открыла новый завод на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана, став одним из крупнейших в России предприятий по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники.

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    6 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 75%, пишет New York Times.

    По прогнозу New York Times, Трамп сможет заручиться голосами 295 выборщиков. Его соперница Камала Харрис, по оценке издания, получит 243 голоса, передает ТАСС.

    Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Трамп имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, передает РИА «Новости».

    По прогнозам телеканала Fox News, сейчас республиканец набирает голоса 211 выборщиков, Харрис – 117.

    Напомним, редколлегия New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Трампа на выборах. В статье говорилось, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии. NYT также заявляла о возможном «когнитивном» угасании Трампа.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



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    32 комментария


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    5 ноября 2024, 18:28 • Новости дня
    В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами
    В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Водители в грузинской столице потребовали от нескольких десятков оппозиционеров, марширующих по улицам в знак протеста против якобы фальсификаций на выборах в парламент, не препятствовать движению. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водители вступают в словесную перепалку с оппозиционерами, однако те не уходят с проезжих частей центральных улиц и проспектов, сообщила телекомпания «Рустави-2».

    Акция началась у здания Тбилисского апелляционного суда на окраине города, а потом оппозиционеры с флагами Грузии, Евросоюза и Украины разошлись по разным направлениям, сосредоточившись в итоге у Дворца спорта. Полиции пришлось перекрыть движение автотранспорта.

    Водители обращаются с призывами к оппозиционерам: «Мы торопимся домой после работы!», «Дети ждут нас в школах!» Они требуют от сторонников оппозиции снять пикеты, однако те отвечают, что иначе они не смогут «разозлить избирателей» и призывают граждан присоединиться к протестам 6 ноября, когда в Тбилисском апелляционном суде начнется рассмотрение жалоб, поданных в день выборов.

    Лидеры оппозиции анонсируют ежедневные акции.

    В понедельник сообщалось, что лишь несколько сотен человек пришли на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против результатов выборов в парламент.

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    5 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Песков объяснил присутствие послов недружественных стран в Кремле

    Песков объяснил участие послов из недружественных стран в Кремле ценностью дипломатии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость дипломатии в церемонии вручения верительных грамот в Кремле, несмотря на участие послов из недружественных стран.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил ценность дипломатии в связи с участием послов из недружественных стран в церемонии вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что дипломатические отношения не были прерваны, несмотря на напряженные отношения с рядом стран.

    «Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, наверное, в этом ценность дипломатии», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Песков также отметил, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с этими странами. «Дипломатические каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными партнерами.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

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    5 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Участник СВО получил пять лет тюрьмы в Узбекистане

    Житель Узбекистана осужден на пять лет за участие в конфликте на стороне России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Узбекистане 51-летнего жителя приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того как он заключил контракт с Минобороны России в ноябре прошлого года.

    Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области вынес приговор 51-летнему местному жителю за участие в военных действиях на стороне России на Украине. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана, которая касается наемничества, передает РИА «Новости»

    Суд установил, что в мае 2023 года осужденный поехал в Россию на заработки и впоследствии решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине. В ноябре он заключил контракт с Министерством обороны России, прошел курс военной подготовки и в феврале был направлен на Украину. Там он получил ранение, после чего в июле вернулся в Узбекистан.

    При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также его сотрудничество со следствием. Согласно закону Узбекистана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американского ветерана-морпеха осудили в России за участие в боевых действиях на Украине, а также гражданина Киргизии признали виновным за участие в специальной военной операции.

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